Стали известны подробности аферы с поставкой "Калашникову" контрафакта

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Афера с поставкой концерну "Калашников" некачественных деталей, из-за которой директор ивановской компании "Интертехника" и победитель шоу "Танцы со звездами" Алексей Леденев и еще четверо человек стали фигурантами уголовного дела, связана с работами по модернизации автомата в 2023 году, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Руководитель фирмы "Ивановские ковши" и учредитель ООО "Интертехника" Алексей Морохов обвиняется в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа, сообщала пресс-служба судов Ивановской области . По версии следствия, "Интертехника" поставила "Калашникову" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Обвиняемыми по делу проходят еще четыре человека, в том числе Леденев и экс-директор "Интертехники" Юрий Чернышев, который также является потерпевшим по эпизоду о невыплате зарплаты.

"Следствие установило, что в 2023 году в концерн "Калашников" проводил работы по улучшению и усовершенствованию конструкции автомата Калашников а АК- 12 калибра 5,45 миллиметра и возникла необходимость в приобретении полуфабрикатов двух деталей, которые планировалось использовать при внедрении конструкторских изменений в автомате. Эти детали выпустить и закупить было решено у сторонних организаций", - сказал собеседник агентства.

Как полагают следователи, в августе 2023 года "Калашникову" была поставлена пробная партия, которая положительно прошла входной контроль, при этом представители концерна не были осведомлены, что детали по российским чертежам изготовили в КНР . Затем "Ивановские ковши" заказали винтовые гайки у китайских фирм Jiangsu Origin Machinery Сo LTD и Taizhou Hongze Trading Сo LTD, а контролеры "Калашникова" забраковали пятую часть деталей из двух партий общим объемом более 17 тысяч изделий.

"По версии следствия, полуфабрикаты деталей, которые были изготовлены на территории КНР и не обладали необходимым качеством, то есть не соответствовали обязательным требованиям заказчика по договорам подряда, не должны были подлежать оплате", - отметил собеседник агентства.

Согласно материалам, которыми есть у РИА Новости, уголовное дело поступило для рассмотрения в суд. Всем пятерым фигурантам предъявили обвинения в мошенничестве и контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей. Также Морохову вменяется полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев.