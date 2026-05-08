Глава МИД Италии заявил Рубио, что Рим не хочет торговых войн
17:12 08.05.2026
Глава МИД Италии заявил Рубио, что Рим не хочет торговых войн

Таяни заявил Рубио, что Рим не хочет торговых войн с США

© AP Photo / Andrew MedichiniВице-премьер Италии Антонио Таяни
Вице-премьер Италии Антонио Таяни. Архивное фото
  • Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил американскому госсекретарю Марко Рубио, что Рим не хочет торговых войн.
  • Антонио Таяни подчеркнул, что Италия выступает за большой рынок, включающий Европу, США, Канаду и Мексику.
РИМ, 8 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что в ходе встречи с американским госсекретарем Марко Рубио заявил ему, что Рим не хочет торговых войн.
Рубио с 6 по 8 мая находится с визитом в Италии и Ватикане.
В пятницу Таяни по итогам встречи с госсекретарем США сообщил журналистам, что только кратко затронул вопрос пошлин, так как торговые отношения - "это не компетенция Рубио".
"Я сказал, что мы не хотим торговых войн. Мы выступаем за большой рынок - Европа, США, Канада и Мексика", - сказал Таяни в эфире телеканала Sky TG24.
Президент США Дональд Трамп 1 мая объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
