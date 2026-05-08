Глава МИД Италии заявил Рубио, что Рим не хочет торговых войн

РИМ, 8 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что в ходе встречи с американским госсекретарем Марко Рубио заявил ему, что Рим не хочет торговых войн.
Президент США Дональд Трамп 1 мая объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.