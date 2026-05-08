Канцлер Австрии рассказал, чем грозят попытки переписать историю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что попытки изменить или приукрасить историю не дают обществу извлекать из нее уроки.
- Он подчеркнул, что те, кто не учатся на уроках прошлого, не готовы к вызовам настоящего времени.
ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил в своем обращении по случаю празднования окончания Второй мировой войны, что попытки изменить или приукрасить историю не дают обществу извлекать из нее уроки.
"Окончание Второй мировой войны принесло Австрии освобождение от национал-социализма. В то же время оно ознаменовало конец системы, частью которой были многие австрийцы. Эта правда неудобна. Но это именно правда. Потому тот, кто приукрашивает историю, не извлекает из нее уроков", - говорится в тексте обращения Штокера, опубликованном пресс-службой федеральной канцелярии.
Штокер рассказал, что те, кто не учатся на уроках прошлого, не готовы к вызовам настоящего времени, с которыми сталкивается Австрия. Среди таких вызовов канцлер упомянул в том числе проблемы миграции, безопасности, энергоснабжения и экономики.
"Главный урок истории заключается не только в том, что произошло тогда. Но и в том, как быстро меняется ситуация, когда слишком многие отворачиваются. Демократия не рушится внезапно. Она постепенно подвергается эрозии. Поэтому мы должны действовать заблаговременно: четко, трезво и решительно. Восьмое мая - это не день самоуспокоенности. Это день самоанализа", - заявил Штокер.
Австрийский канцлер добавил, что поколение после 1945 года восстановило страну, и наиболее важной задачей сейчас является сохранение стабильности в ней.
Восьмого мая в Австрии традиционно проходит "Праздник радости", посвященный празднованию окончания Второй мировой войны и освобождению от нацизма.
