Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили, что будут давать военный ответ морской блокаде США - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 08.05.2026 (обновлено: 19:17 08.05.2026)
В Иране заявили, что будут давать военный ответ морской блокаде США

Хазариян: Иран будет давать военный ответ на действия США по морской блокаде

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Али Хазариян заявил, что Иран будет давать военный ответ на действия США по морской блокаде исламской республики.
ТЕГЕРАН, 8 мая – РИА Новости. Иран впредь будет встречать военным ответом действия США по морской блокаде исламской республики, заявил член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Али Хазариян.
"Отныне Иран будет встречать военным ответом на действия США по военно-морской блокаде исламской республики", - сказал Хазариян, его слова приводит иранское агентство Fars.
В ночь на пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана при этом заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли в районе Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Скоростные катера КСИР - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В Ормузском проливе произошли столкновения между Ираном и США, пишут СМИ
Вчера, 17:56
 
В миреОрмузский проливИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала