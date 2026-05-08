В Иране заявили, что будут давать военный ответ морской блокаде США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Али Хазариян заявил, что Иран будет давать военный ответ на действия США по морской блокаде исламской республики.
ТЕГЕРАН, 8 мая – РИА Новости. Иран впредь будет встречать военным ответом действия США по морской блокаде исламской республики, заявил член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Али Хазариян.
В ночь на пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана при этом заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли в районе Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.