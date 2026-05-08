Рейтинг@Mail.ru
В Иране сообщили, что нашли тело моряка пропавшего после обстрела США - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 08.05.2026
В Иране сообщили, что нашли тело моряка пропавшего после обстрела США

Радмехр: одного из пропавших после атаки США иранских моряков нашли погибшим

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANAСудна в Ормузском проливе
Судна в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA
Судна в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под обстрелом США на юге Ирана пострадало грузовое судно, 10 моряков были ранены, еще пятеро пропали без вести.
  • Один из пропавших после обстрела США иранских моряков найден погибшим.
  • Продолжаются поиски остальных пропавших моряков.
ТЕГЕРАН, 8 мая - РИА Новости. Один из пяти пропавших после обстрела США иранских моряков найден погибшим, заявил глава округа Минаб Мохаммад Радмехр.
Агентство Mehr со ссылкой на местные власти сообщило, что минувшей ночью на юге Ирана во время атаки США под обстрел попало грузовое судно, в результате чего были ранены 10 моряков, еще пятеро пропали без вести.
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr. - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
CENTCOM заявил об обстреле двух иранских танкеров за нарушение блокады США
Вчера, 18:10
"К сожалению, в последних полученных докладах говорится, что тело одного из пропавших после атаки США было обнаружено (экипажем – ред.) гражданского баркаса. Он погиб", - приводит слова Радмехра агентство Mehr.
Глава округа добавил, что поиски других пропавших моряков продолжаются.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Скоростные катера КСИР - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В Ормузском проливе произошли столкновения между Ираном и США, пишут СМИ
Вчера, 17:56
 
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала