В Иране сообщили, что нашли тело моряка пропавшего после обстрела США

ТЕГЕРАН, 8 мая - РИА Новости. Один из пяти пропавших после обстрела США иранских моряков найден погибшим, заявил глава округа Минаб Мохаммад Радмехр.
"К сожалению, в последних полученных докладах говорится, что тело одного из пропавших после атаки США было обнаружено (экипажем – ред.) гражданского баркаса. Он погиб", - приводит слова Радмехра агентство Mehr.
Глава округа добавил, что поиски других пропавших моряков продолжаются.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.