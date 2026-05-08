Рейтинг@Mail.ru
На юге Ирана прогремели взрывы - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 08.05.2026
На юге Ирана прогремели взрывы

В городе Сирик на юге Ирана прогремели взрывы

© Francisco SecoИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Francisco Seco
Иранский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Сирик на юге Ирана прогремели взрывы.
ТЕГЕРАН, 8 мая - РИА Новости. На юге Ирана были слышны звуки взрывов, источник которых не определен, сообщило агентство Mehr.
Других подробностей оно не привело, лишь отметив, что звуки взрывов, раздававшихся в округе города Сирик в южной иранской провинции Хормозган, слышали местные жители.
Минувшей ночью южное побережье Ирана, в частности районы округа Сирик, согласно заявлению иранских военных, подверглись воздушной атаке США.
В ночь на пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана при этом заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли в районе Ормузского пролива.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Глава МИД Ирана прокомментировал новые боестолкновения с США
Вчера, 14:08
 
В миреИранСШАОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала