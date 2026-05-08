На юге Ирана прогремели взрывы

ТЕГЕРАН, 8 мая - РИА Новости. На юге Ирана были слышны звуки взрывов, источник которых не определен, сообщило агентство Mehr.
Других подробностей оно не привело, лишь отметив, что звуки взрывов, раздававшихся в округе города Сирик в южной иранской провинции Хормозган, слышали местные жители.
В ночь на пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана при этом заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли в районе Ормузского пролива.