01:16 08.05.2026 (обновлено: 01:45 08.05.2026)
Россия отвергла несбалансированные формулировки в проекте СБ по Ормузу

Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия отвергла несбалансированные формулировки в проекте резолюции Совета Безопасности ООН.
  • Россия считает, что проект резолюции игнорирует первопричину кризиса — американо-израильскую военную авантюру против Ирана.
ООН, 8 мая – РИА Новости. Россия не поддерживает опасные попытки насытить предложенный США и Бахрейном проект резолюции Совбеза ООН несбалансированными формулировками, заявили в российском постпредстве при Всемирной Организации.
США и Бахрейн ранее представили новый проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, в котором, среди прочего, содержится требование к Ирану "прекратить атаки, минирование и взимание сборов".
"Не поддерживает наша страна и опасных попыток насытить документ несбалансированными формулировками, односторонними требованиями к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса – американо-израильской военной авантюры против Ирана", – говорится в заявлении.
В миссии РФ при ООН также отметили, что несмотря на неоднократно выраженные озабоченности, авторы "вновь решили составить документ в русле концепции "двух войн", которую Россия категорически не приемлет".
В иранской миссии при ООН ранее называли предложенный США и Бахрейном проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу политически мотивированным, призвали отклонить его.
