Россия отвергла несбалансированные формулировки в проекте СБ по Ормузу

Россия считает, что проект резолюции игнорирует первопричину кризиса — американо-израильскую военную авантюру против Ирана.

ООН, 8 мая – РИА Новости. Россия не поддерживает опасные попытки насытить предложенный США и Бахрейном проект резолюции Совбеза ООН несбалансированными формулировками, заявили в российском постпредстве при Всемирной Организации.

США и Бахрейн ранее представили новый проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, в котором, среди прочего, содержится требование к Ирану "прекратить атаки, минирование и взимание сборов".

"Не поддерживает наша страна и опасных попыток насытить документ несбалансированными формулировками, односторонними требованиями к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса – американо-израильской военной авантюры против Ирана", – говорится в заявлении.

В миссии РФ при ООН также отметили, что несмотря на неоднократно выраженные озабоченности, авторы "вновь решили составить документ в русле концепции "двух войн", которую Россия категорически не приемлет".