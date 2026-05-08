10:00 08.05.2026
Госавтоинспекция напомнила об усилении трафика в праздники

© Фото : Госавтоинспекция МВД России
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В период майских праздников на российских дорогах значительно растет транспортная нагрузка как в крупных городах, так и на загородных трассах, массовый выезд граждан к местам отдыха формирует перераспределение транспортных потоков и создают повышенную нагрузку на дорожную сеть, сообщает Госавтоинспекция МВД России.
Ведомство на время продолжительных выходных перешло на усиленный режим работы. Запланировано проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения.
"Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с настоятельной рекомендацией учитывать пиковые часы нагрузки на улично-дорожную сеть, заранее планировать время выезда из крупных городов с началом праздничных дней и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты. Автомобилистам, отправляющимся в дальние поездки, необходимо делать остановки для отдыха каждые 2-3 часа движения, чтобы избежать опасного состояния утомления", – отметили в Госавтоинспекции МВД России.
Во время движения в ведомстве рекомендовали неукоснительно соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров. Обязательно нужно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних.
Перед выездом необходимо убедиться в технической исправности автомобиля, особенно в корректной работе тормозной системы, рулевого управления, осветительных приборов. Также Госавтоинспекция рекомендует проверить состояние шин.
Особое внимание водителям рекомендовали уделять пешеходам: заблаговременно снижать скорость перед переходами и быть готовыми к возможному появлению людей на проезжей части. В темное время суток пешеходам, в свою очередь, настоятельно рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.
"Категорически недопустимо управление транспортным средством в состоянии опьянения. Вождение в нетрезвом виде не только является грубейшим правонарушением, но и с высокой вероятностью ведет к ДТП с тяжелыми, в том числе летальными, последствиями", – отметили в Госавтоинспекции МВД России.
Для мотоциклистов, число которых на дорогах весной закономерно возрастает, действуют те же требования: строгое соблюдение ПДД, использование защитной экипировки и предсказуемое поведение в потоке.
Пользователям средств индивидуальной мобильности и велосипедистам посоветовали помнить об обязанности спешиваться перед переходом проезжей части и проявлять повышенную осторожность.
При возникновении любой нештатной ситуации на дороге, в том числе при ДТП или поломке транспортного средства, рекомендовали незамедлительно звонить по единому номеру экстренных оперативных служб 112 или обратиться за помощью к экипажам ДПС.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
