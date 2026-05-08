Верховный суд подтвердил изъятие холдинга "Главпродукт" в пользу России

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты нижестоящих арбитражных судов, которые по иску Генпрокуратуры РФ изъяли в доход государства активы холдинга "Главпродукт", ведущего российского производителя мясных, молочных, овощных и рыбных консервов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Судья ВС РФ Елена Борисова, изучив кассационные жалобы американских компаний Universal Beverage Company и Universal Company 2000 Леонида Смирнова, владевших российскими структурами холдинга, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.

В исковом заявлении говорится, что ответчики – Смирнов, Universal Beverage Company и Universal Company 2000 – с 2022 по 2024 год незаконно, в нарушение антисанкционных указов президента РФ Владимира Путина , перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юрлиц "Главпродукта" около 1,4 миллиарда рублей.

Генпрокуратура в марте 2025 года потребовала изъять в доход государства ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "ИК "Сокол", основные структуры группы.

Арбитражный суд Москвы в июле удовлетворил иск. Рассмотрение дела на завершающей стадии проходило в закрытом режиме, так как суд удовлетворил ходатайство истца, заявившего, что "вся информация, которая рассматривается… носит чувствительный характер, прежде всего, для государства".

Решение суда не опубликовано. По данным СМИ, оно было обращено к немедленному исполнению. Апелляционная инстанция в октябре и окружной суд в январе этого года оставили решение без изменения.

Суд после получения иска по ходатайству истца принял обеспечительные меры, наложив арест на денежные средства и иное движимое имущество, включая акции и доли в компаниях, Смирнова и более 30 юрлиц холдинга.

Истец просил принять обеспечительные меры, поскольку "контролирующим лицом и бенефициарным владельцем ГК "Главпродукт" является гражданин США Смирнов Л.М.", при этом ответчики "выводят за границу финансовые активы ГК "Главпродукт", блокируют работу временной администрации".