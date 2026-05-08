Глава МИД ФРГ заявил, что США остаются незаменимым партнером Германии

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. США остаются незаменимым партнером Германии, несмотря на разногласия по конфликту вокруг Ирана, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
"США остаются незаменимым партнером как в экономической, так и в оборонной сфере", - заявил Вадефуль в интервью газете Welt am Sonntag, отвечая на вопрос о влиянии разногласий по Ирану между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом США Дональдом Трампом на отношения между двумя странами.
"С помощью пятипроцентных расходов на оборону, за которые я очень ратовал, мы наконец-то реализуем эту цель", - сказал глава МИД ФРГ.
Кроме того, Вадефуль сообщил, что со своей стороны сохраняет "конструктивные и дружеские" отношения госсекретарем США Марко Рубио.
Американский лидер в последнее время критикует немецкого канцлера, который отметил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран, и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности, а 2 мая объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии на 5 тысяч человек.