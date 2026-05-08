20:46 08.05.2026
Глава МИД ФРГ заявил, что США остаются незаменимым партнером Германии

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что США остаются незаменимым партнером Германии в экономической и оборонной сферах.
  • Вадефуль отметил, что Европа берет на себя большую ответственность за свою безопасность, увеличивая расходы на оборону до пяти процентов.
  • Глава МИД ФРГ сообщил о сохранении конструктивных и дружеских отношений с госсекретарем США Марко Рубио.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. США остаются незаменимым партнером Германии, несмотря на разногласия по конфликту вокруг Ирана, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
"США остаются незаменимым партнером как в экономической, так и в оборонной сфере", - заявил Вадефуль в интервью газете Welt am Sonntag, отвечая на вопрос о влиянии разногласий по Ирану между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом США Дональдом Трампом на отношения между двумя странами.
При этом, говоря об отношениях двух стран в рамках НАТО, Вадефуль отметил, что альянс на протяжении многих лет проводит стратегию, согласно которой Европа, по его словам, берет на себя большую ответственность за свою безопасность.
"С помощью пятипроцентных расходов на оборону, за которые я очень ратовал, мы наконец-то реализуем эту цель", - сказал глава МИД ФРГ.
Кроме того, Вадефуль сообщил, что со своей стороны сохраняет "конструктивные и дружеские" отношения госсекретарем США Марко Рубио.
Американский лидер в последнее время критикует немецкого канцлера, который отметил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран, и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности, а 2 мая объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии на 5 тысяч человек.
