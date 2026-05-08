МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Демократы, которые засели в Брюсселе, поощряют реваншистские настроения в Германии, а также в других частях евроатлантики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В... Германии тоже призадумались относительно того, куда движется атлантическая евроинтеграция во главе с бюрократами, которые засели в Брюсселе и всячески поощряют подобные реваншистские настроения и в Германии, да и в других частях евроатлантики", - сказал Лавров в ходе торжественной церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД.