Немецкий свидетель послевоенных лет не считал русских врагами

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Житель Германии, Вольфганг Бидерманн, который в детстве наблюдал послевоенное присутствие советских войск, сообщил РИА Новости, что никогда не воспринимал советских людей как врагов.
Бидерманн родился в Бранденбурге и провел детство во Франкфурт-на-Одере, где после войны находились советские военные. По его словам, личное общение с советскими военными повлияло на его взгляды и в дальнейшем.
"Для меня русский, советский человек никогда не был врагом. Или врагом для немцев", - сказал он.
По словам Бидерманна, такое отношение сформировалось еще в детстве и позже укрепилось.
"Я много читал, в том числе советских авторов, которые писали о войне. Это только подтвердило мое представление", - добавил собеседник агентства.
По его словам, личный опыт общения с советскими солдатами сыграл ключевую роль.
"Я не чувствовал с их стороны враждебности", - пояснил Бидерманн.