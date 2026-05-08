06:58 08.05.2026
Немецкий свидетель послевоенных лет не считал русских врагами

Вольфганг Бидерманн заявил, что никогда не считал советских солдат врагами

© РИА Новости / Николай Максимов | Перейти в медиабанкСоветские солдаты сбивают нацистскую символику с фронтона здания в освобожденном городе Меденау (ныне Логвино).
  Житель Германии Вольфганг Бидерманн, наблюдавший послевоенное присутствие советских войск, сообщил, что никогда не воспринимал советских людей как врагов.
  • Личное общение с советскими военными в детстве повлияло на его взгляды.
  • По словам Бидерманна, он не чувствовал враждебности со стороны советских солдат.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Житель Германии, Вольфганг Бидерманн, который в детстве наблюдал послевоенное присутствие советских войск, сообщил РИА Новости, что никогда не воспринимал советских людей как врагов.
Бидерманн родился в Бранденбурге и провел детство во Франкфурт-на-Одере, где после войны находились советские военные. По его словам, личное общение с советскими военными повлияло на его взгляды и в дальнейшем.
"Для меня русский, советский человек никогда не был врагом. Или врагом для немцев", - сказал он.
По словам Бидерманна, такое отношение сформировалось еще в детстве и позже укрепилось.
"Я много читал, в том числе советских авторов, которые писали о войне. Это только подтвердило мое представление", - добавил собеседник агентства.
По его словам, личный опыт общения с советскими солдатами сыграл ключевую роль.
"Я не чувствовал с их стороны враждебности", - пояснил Бидерманн.
