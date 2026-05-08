Гарбузов: технопарк в Москве обеспечит более чем 200 рабочих мест

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. После выхода на проектные мощности столичный технопарк "Рябиновая, 44" предоставит рабочие места более чем 200 квалифицированным кадрам, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что "Рябиновая, 44" является первым пищевым технопарком в Москве. Он стал частью системной работы города по развитию проминфраструктуры. Здание площадью порядка 15 тысяч квадратных метров ориентировано на пищепром и обеспечит резидентам современную инженерную и технологическую базу для запуска и расширения выпуска товаров.
"После выхода на проектные мощности предприятие предоставит возможности трудоустройства более чем 200 квалифицированным специалистам", — приводит слова Гарбузова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Проектные решения обеспечивают удобную компоновку производственных зон и гибкость при размещении оборудования, что важно для предприятий с различными технологическими линиями. Пространственная схема здания выполнена с шагом колонн восемь на восемь метров — это позволяет рационально организовывать цеха и свободно планировать расстановку производственных участков.
Рабочая высота помещений составляет 3,9 метра, обеспечивая возможность установки инженерных коммуникаций и систем. Расчетная нагрузка на пол достигает 720 килограммов на квадратный метр, благодаря чему резиденты могут размещать внутри технопарка оборудования и поддерживать устойчивую эксплуатацию помещений.
Для обеспечения логистики предусмотрены четыре лифта грузоподъемностью до пяти тонн и автоматические секционные ворота. Также на объекте спроектирован подземный этаж для отгрузки с прямым доступом курьерского автотранспорта и пандус для разгрузки малотоннажного транспорта.
Генеральный директор RBNA Павел Несмачный указал, что там уже готовы водоснабжение, усиленная производственная канализация с очисткой стоков, электроэнергия и вентиляция. Выезд на крупные магистрали обеспечит логистику по всей Москве. Первые резиденты уже начали работу, а свободные площади ожидают арендаторов.
Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года и являются одним из основных инструментов развития экономики Москвы. Благодаря им инвесторы могут на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию рабочих мест.
Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы Москвы. Инвесторы возведут более 290 объектов общей площадью 9,5 миллиона квадратных метров. Среди них — промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие Москвы привлекут свыше 3,4 триллиона рублей, что позволит создать порядка 400 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Ранее Гарбузов сообщал, что по программе стимулирования создания мест приложения труда в этом году ввели в эксплуатацию пять новых объектов общей площадью свыше 250 тысяч квадратных метров.