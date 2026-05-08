Гарбузов: технопарк в Москве обеспечит более чем 200 рабочих мест

© Фото : Пресс-служба ДИПП

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. После выхода на проектные мощности столичный технопарк "Рябиновая, 44" предоставит рабочие места более чем 200 квалифицированным кадрам, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что "Рябиновая, 44" является первым пищевым технопарком в Москве. Он стал частью системной работы города по развитию проминфраструктуры. Здание площадью порядка 15 тысяч квадратных метров ориентировано на пищепром и обеспечит резидентам современную инженерную и технологическую базу для запуска и расширения выпуска товаров.

"После выхода на проектные мощности предприятие предоставит возможности трудоустройства более чем 200 квалифицированным специалистам", — приводит слова Гарбузова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Проектные решения обеспечивают удобную компоновку производственных зон и гибкость при размещении оборудования, что важно для предприятий с различными технологическими линиями. Пространственная схема здания выполнена с шагом колонн восемь на восемь метров — это позволяет рационально организовывать цеха и свободно планировать расстановку производственных участков.

Рабочая высота помещений составляет 3,9 метра, обеспечивая возможность установки инженерных коммуникаций и систем. Расчетная нагрузка на пол достигает 720 килограммов на квадратный метр, благодаря чему резиденты могут размещать внутри технопарка оборудования и поддерживать устойчивую эксплуатацию помещений.

Для обеспечения логистики предусмотрены четыре лифта грузоподъемностью до пяти тонн и автоматические секционные ворота. Также на объекте спроектирован подземный этаж для отгрузки с прямым доступом курьерского автотранспорта и пандус для разгрузки малотоннажного транспорта.

Генеральный директор RBNA Павел Несмачный указал, что там уже готовы водоснабжение, усиленная производственная канализация с очисткой стоков, электроэнергия и вентиляция. Выезд на крупные магистрали обеспечит логистику по всей Москве. Первые резиденты уже начали работу, а свободные площади ожидают арендаторов.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года и являются одним из основных инструментов развития экономики Москвы. Благодаря им инвесторы могут на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию рабочих мест.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы Москвы. Инвесторы возведут более 290 объектов общей площадью 9,5 миллиона квадратных метров. Среди них — промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие Москвы привлекут свыше 3,4 триллиона рублей, что позволит создать порядка 400 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.