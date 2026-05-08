Четыре клуба Первой лиги получили лицензии РФС

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов выдала лицензии для возможного участия в сезоне-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежскому "Факелу", московской "Родине", екатеринбургскому "Уралу" и волгоградскому "Ротору", сообщается на сайте организации.
Также лицензии получили все 16 клубов РПЛ: "Краснодар", "Зенит" (Санкт-Петербург), ЦСКА, "Спартак" (Москва), "Динамо" (Москва), "Локомотив" (Москва), "Балтика" (Калининград), "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Крылья Советов" (Самара), "Акрон" (Тольятти), "Динамо" (Махачкала), "Рубин" (Казань), "Ахмат" (Грозный), "Оренбург", "Нижний Новгород" и "Сочи".
Отмечается, что часть клубов получила лицензии с условием предоставления в установленные комиссией сроки дополнительной информации, уточняющей содержание ранее направленных документов. РФС отказал в выдаче лицензий костромскому "Спартаку" и "Челябинску" в связи с отсутствием стадиона Высшей или первой категории, необходимой для участия в РПЛ.