Четыре клуба Первой лиги получили лицензии РФС

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов выдала лицензии для возможного участия в сезоне-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежскому "Факелу", московской "Родине", екатеринбургскому "Уралу" и волгоградскому "Ротору", сообщается на сайте организации.