11:31 08.05.2026 (обновлено: 11:42 08.05.2026)
Четыре клуба Первой лиги получили лицензии РФС

Комиссия РФС выдала лицензии "Факелу", "Родине", "Уралу" и "Ротору"

  • Комиссия РФС выдала лицензии для возможного участия в сезоне-2026/27 РПЛ воронежскому "Факелу", московской "Родине", екатеринбургскому "Уралу" и волгоградскому "Ротору".
  • Лицензии также получили все 16 клубов РПЛ.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов выдала лицензии для возможного участия в сезоне-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежскому "Факелу", московской "Родине", екатеринбургскому "Уралу" и волгоградскому "Ротору", сообщается на сайте организации.
Также лицензии получили все 16 клубов РПЛ: "Краснодар", "Зенит" (Санкт-Петербург), ЦСКА, "Спартак" (Москва), "Динамо" (Москва), "Локомотив" (Москва), "Балтика" (Калининград), "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Крылья Советов" (Самара), "Акрон" (Тольятти), "Динамо" (Махачкала), "Рубин" (Казань), "Ахмат" (Грозный), "Оренбург", "Нижний Новгород" и "Сочи".
Отмечается, что часть клубов получила лицензии с условием предоставления в установленные комиссией сроки дополнительной информации, уточняющей содержание ранее направленных документов. РФС отказал в выдаче лицензий костромскому "Спартаку" и "Челябинску" в связи с отсутствием стадиона Высшей или первой категории, необходимой для участия в РПЛ.
"Факел", "Родина", "Урал" и "Ротор" составляют первую четверку Первой лиги. Первые две команды по итогам первенства выйдут в РПЛ напрямую, еще две команды сыграют стыковые матчи с 13-й и 14-й командами РПЛ за место в высшем дивизионе.
