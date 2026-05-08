Трамп признался, что не будет платить тысячу долларов за билет на игру США
10:13 08.05.2026 (обновлено: 11:47 08.05.2026)
Трамп признался, что не будет платить тысячу долларов за билет на игру США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы покупать за тысячу долларов билет на первый матч сборной США на домашнем чемпионате мира по футболу.
  • Ассоциация футбольных болельщиков Европы назвала цены на билеты грабительскими и призвала к немедленному прекращению их продажи.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы покупать за 1 тысячу долларов билет на первый матч сборной США на домашнем чемпионате мира по футболу.
Ранее Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) назвала цены на билеты грабительскими, призвала к немедленному прекращению их продажи и обвинила Международную федерацию футбола (ФИФА) в "вымогательстве" и "чудовищном предательстве". Позже СМИ сообщили, что ФИФА повысила цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года до 10 990 долларов после возобновления продаж. Самый дешевый билет на первый матч сборной США, который она проведет 12 июня в Инглвуде против парагвайцев, стоит 1079 долларов.
«
"Я не знал этой цифры. Я бы хотел там быть, но, честно говоря, платить за это не стал. Я не видел цен, но мне нужно будет заняться этим вопросом. Если люди из Квинса, Бруклина и все, кто любит Дональда Трампа, не смогут поехать, я буду разочарован, но в то же время это невероятный успех. Я бы хотел, чтобы люди, которые голосовали за меня, тоже смогли прийти на матч", - приводит слова Трампа The New York Post.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
