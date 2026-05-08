Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ не стали отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 08.05.2026
В ФРГ не стали отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма

В кабмине ФРГ не ответили на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма

© РИА Новости / фото Татьяны ФирсовойБундестаг ФРГ
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / фото Татьяны Фирсовой
Бундестаг ФРГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер не ответил на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отмолчался на вопрос, кто освободил Германию от нацизма.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, ни словом не упомянув о решающей роли в этом Красной Армии, за что пользователи в сети его раскритиковали.
Когда на правительственном брифинге в пятницу журналист спросил Майера, намеренно ли канцлер не называл освободителей, чтобы не упоминать Россию или Советский Союз, представитель правительства ответил, что "это, возможно, также связано с ограничением количества символов в соцсети X". Когда журналист напрямую спросил, кто является освободителями, Майер ответил, что "это исторически четко задокументировано".
Когда журналист попросил озвучить вслух, кто освободил Германию от нацистского режима, Майер промолчал.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев указал на то, что в Германии предпринимаются попытки переосмыслить роль Советского Союза в Победе и значение советских памятников. Россия решительно протестует против этого, подчеркнул посол.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Мерц поздравил немцев с днем освобождения от нацизма, не упомянув СССР
Вчера, 13:23
 
В миреГерманияРоссияФридрих МерцСергей Нечаев (дипломат)День Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала