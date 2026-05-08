Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер не ответил на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отмолчался на вопрос, кто освободил Германию от нацизма.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, ни словом не упомянув о решающей роли в этом Красной Армии, за что пользователи в сети его раскритиковали.
Когда на правительственном брифинге в пятницу журналист спросил Майера, намеренно ли канцлер не называл освободителей, чтобы не упоминать Россию или Советский Союз, представитель правительства ответил, что "это, возможно, также связано с ограничением количества символов в соцсети X". Когда журналист напрямую спросил, кто является освободителями, Майер ответил, что "это исторически четко задокументировано".
Когда журналист попросил озвучить вслух, кто освободил Германию от нацистского режима, Майер промолчал.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев указал на то, что в Германии предпринимаются попытки переосмыслить роль Советского Союза в Победе и значение советских памятников. Россия решительно протестует против этого, подчеркнул посол.