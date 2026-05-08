Посол России в ФРГ возложил венки на советском воинском мемориале в Берлине

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев принял участие в церемонии возложения венков на советском воинском мемориале в районе Берлина Панков в канун 81-летия Победы над нацистской Германией, передает корреспондент РИА Новости.

Мемориал в Панкове был возведен в 1947-1949 годах. На территории мемориала захоронены останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, всего в ходе штурма Берлина погибли около 80 тысяч советских воинов.