В Европе нет уважения к событиям Второй мировой войны, заявил Фицо

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В странах Европы извращается история, нет уважения к событиям Второй мировой войны, заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо после прибытия в Москву.

Фицо отметил, что скоро будет еще один "юбилей". "Не знаю, если это хорошее слово "юбилей", но значительный момент. Это 22 июня 1941 года, когда началась операция "Барбаросса", - 85-я годовщина нападения на Советский Союз. Это тоже хороший случай, чтобы вспомнить и обратить внимание. Пожелайте нам, уважаемые друзья, удачного визита", - добавил он.