Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о недостатке уважения к событиям Второй мировой войны в странах Европы.
- Фицо отметил, что в Европе извращается история.
- Премьер-министр Словакии упомянул о приближающейся 85-й годовщине начала операции «Барбаросса».
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В странах Европы извращается история, нет уважения к событиям Второй мировой войны, заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо после прибытия в Москву.
"Я считаю, что в мире нет больше народа, который бы так переживал и настолько чувствовал то, что произошло в 1941-1945 годах. Я желаю российскому народу, чтобы у него это чувство осталось, чтобы не произошло то, что сейчас происходит в странах Европы, где извращается история и, конечно, нет уважения к тому, что происходило в 1941-1945 годах", - сказал Фицо.
Фицо отметил, что скоро будет еще один "юбилей". "Не знаю, если это хорошее слово "юбилей", но значительный момент. Это 22 июня 1941 года, когда началась операция "Барбаросса", - 85-я годовщина нападения на Советский Союз. Это тоже хороший случай, чтобы вспомнить и обратить внимание. Пожелайте нам, уважаемые друзья, удачного визита", - добавил он.