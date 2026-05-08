Рейтинг@Mail.ru
Авербуха хотят подсидеть! Лучшего хореографа мира заманили в Россию - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:08 08.05.2026 (обновлено: 17:46 08.05.2026)
Авербуха хотят подсидеть! Лучшего хореографа мира заманили в Россию

Хореограф из Франции Ришо поставит программы российским фигуристам

© Фото : Соцсети Бенуа РишоБенуа Ришо
Бенуа Ришо - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : Соцсети Бенуа Ришо
Читать в
МАКСДзен
Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Самый модный хореограф мира прибыл в Москву, чтобы поставить программы российским фигуристам. РИА Новости рассказывает, почему у нас ждут этого француза при наличии раскрученных Ильи Авербуха и Даниила Глейхенгауза.
Кому бояться?
К Ришо всегда стоит очередь. Количество постановок у него может исчисляться десятками. Но элитным он стал не сразу, так как чистого таланта в этой профессии мало. Важно "засветиться". Статусность имени постановщика порой напрямую отражается в оценках фигуриста за компоненты - негласное правило, работающее по всему миру. По этой причине даже по-настоящему одаренные специалисты порой подолгу ждут момента проявить себя, в то время как работы заказывают привычным глазу именам.
Ришо один из тех, кто смог переломить эту тенденцию. Он уже дважды признавался лучшим постановщиком мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU). Его пример показателен не только сроками (от "ноунейма" до путеводной звезды всех хореографов - порядка 5-7 лет), но и масштабами - до него подобных высот не добирался, кажется, еще никто.
© Личный архив Этери ТутберидзеБенуа Ришо, Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Бенуа Ришо, Диана Дэвис и Глеб Смолкин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Личный архив Этери Тутберидзе
Бенуа Ришо, Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Ришо отличают детали. Нельзя сказать, что в какой-то отдельный момент его программа была лучшей в мире. Или даже лучшей, скажем, в России. Всегда находились постановщики, производившие что-то интереснее, насыщеннее, надрывнее. В мире эту роль традиционно исполняют Ше-Линн Бурн и Лори Николь - эталонные постановщики в вакууме, если вам нужна программа на заказ и ничего сверх этого.

У нас с подобными функциями справляются многие. Все еще свеж и полон идей Илья Авербух - огромная занятость в различных проектах и большой загруз по постановкам не замылили его взгляд и не уничтожили его актуальность. Его программы все еще узнаваемы и выгодно отличаемы даже на контрасте с тем же Ришо. В минувшем сезоне призер чемпионата России Софья Муравьева ставила короткую у Авербуха, а произвольную - у француза, и множество экспертов сошлись во мнении, что "Кармен" Ильи Изяславича смотрится не хуже.

Даниил Глейхенгауз держит высочайший уровень уже десятый год. Возможно, прямо сейчас вдохновения стало меньше из-за туманных перспектив на международку, но даже с этим условием он продолжает творить. "Парфюмер" Петра Гуменника - одна из лучших коротких программ в карьере нашего олимпионика - поставлена именно Глейхенгаузом, и лишь вопиющий скандал с вынужденной заменой музыки уже по прилете в Милан на Игры помешал ей как следует прозвучать.
Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Наивно думала, что найду своего человека": как Трусова обманулась в браке
Вчера, 13:01
Чем ответит андеграунд?

Есть у нас и свои андеграундные таланты. Сергей Плишкин, работающий с парниками группы Павла Слюсаренко и танцорами Екатерины Рублевой, неоднократно доказывал, что способен не только на смелые эксперименты, но и на качественную работу в заданных рамках. Сергей пока не вышел на рынок одиночников, но есть ощущение, что это лишь вопрос времени.

И тем не менее народ массово идет к Ришо - не только в мире, но и у нас. По информации РИА Новости, в новом сезоне программы от француза будут носить серебряные призеры ЧР в танцах на льду Василиса Кагановская/Максим Некрасов, победители первенства России среди юниоров Мария Фефелова/Артем Валов, победитель и призерь чемпионата страны Евгений Семененко. Ранее шел разговор еще и о работе с вернувшейся в спорт Александрой Трусовой, но, по информации РИА Новости, сторонам не удалось окончательно ударить по рукам.

Секрет довольно прост - он в том, как Бенуа работает. Сотрудничавшие с ним специалисты в разговоре с корреспондентом РИА Новости отмечали, что француза отличает фанатичный подход к тому, что он делает. Ему важно проконтролировать все, поучаствовать в каждом этапе создания программы, вплоть до костюмов и макияжа. Он не просто ставит программу - он видит ее наперед и старается передать это видение фигуристам.

Более того - ему важно, как спортсмен с его программой будет развиваться в дальнейшем. Ставя программу на текущий сезон, он уже продумывает образы на перспективу. Бывали случаи, когда Ришо приходил к фигуристу сразу с двумя наборами музык - к текущему сезону и сразу к следующему. Порой Бенуа напоминает не просто наемника, а кого-то вроде менеджера спортсмена с расширенным функционалом. Он одновременно и увлеченный художник, и продуманный тактик, и стратег, играющий вдолгую.

Такой подход, как говорят фигуристы и тренеры, сейчас практически никто не использует. И когда к тебе приезжает хореограф, который уже знает о тебе все и продумывает твой карьерный путь на несколько лет вперед, параллельно ставя тебе дорожку шагов, это, безусловно, подкупает и вдохновляет. Вероятно, именно поэтому к нему и возвращаются.
Софья Муравьева - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Утомила Плющенко и Мишина: почему Муравьева не уживается с тренерами
6 мая, 18:50
 
Фигурное катаниеМеждународный союз конькобежцев (ISU)Пётр ГуменникИлья АвербухДаниил ГлейхенгаузАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала