Авербуха хотят подсидеть! Лучшего хореографа мира заманили в Россию

Самый модный хореограф мира прибыл в Москву, чтобы поставить программы российским фигуристам. РИА Новости рассказывает, почему у нас ждут этого француза при наличии раскрученных Ильи Авербуха и Даниила Глейхенгауза.

К Ришо всегда стоит очередь. Количество постановок у него может исчисляться десятками. Но элитным он стал не сразу, так как чистого таланта в этой профессии мало. Важно "засветиться". Статусность имени постановщика порой напрямую отражается в оценках фигуриста за компоненты - негласное правило, работающее по всему миру. По этой причине даже по-настоящему одаренные специалисты порой подолгу ждут момента проявить себя, в то время как работы заказывают привычным глазу именам.