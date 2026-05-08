Умер бывший корреспондент программы "Время" Владимир Федоров

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Журналист, бывший корреспондент программы "Время" Владимир Федоров умер на 89 году жизни, сообщили в Союзе журналистов России (СЖР).

Федоров с 2010 года по 2015 год был шеф-редактором службы документальных фильмов телеканала "Россия 1", отмечен премией СЖР.