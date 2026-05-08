Умер бывший корреспондент программы "Время" Владимир Федоров
13:50 08.05.2026 (обновлено: 13:57 08.05.2026)
Умер бывший корреспондент программы "Время" Владимир Федоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 89-м году жизни умер журналист Владимир Федоров умер .
  • Он 35 лет проработал в программе "Время" и был заведующим корпунктами в Киргизии.
  • Прощание с Владимиром Федоровым состоится в Николо-Архангельском крематории в Москве 11 мая в 13:30.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Журналист, бывший корреспондент программы "Время" Владимир Федоров умер на 89 году жизни, сообщили в Союзе журналистов России (СЖР).
"На 89-м году жизни не стало журналиста, редактора Владимира Федорова", - говорится в сообщении на сайте СЖР.
Уточняется, что Федоров был выпускником факультета журналистики Уральского государственного университета, 52 года проработал в системе Всесоюзного радио и Центрального телевидения, ОРТ, "Останкино", Первого канала, 35 лет - в программе "Время", заведующим корпунктами в Киргизии.
«
"Имеет звание "Заслуженный журналист Киргизской ССР". Автор двадцати документальных фильмов, снятых за время работы в Киргизии в системе Госкино СССР. Финалист премии ТЭФИ 1997 года в номинации "Лучший репортер" - за работу в Воронежском корпункте - в те годы "красный пояс"", - говорится в сообщении.
Федоров с 2010 года по 2015 год был шеф-редактором службы документальных фильмов телеканала "Россия 1", отмечен премией СЖР.
Прощание с ним состоится в Николо-Архангельском крематории в Москве 11 мая в 13.30 мск.
 
