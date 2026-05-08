Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация игнорирует признаки надвигающегося конфликта в Европе.
- Полянский подчеркнул, что на нынешнем поколении дипломатов, политиков и военных лежит огромная ответственность за предотвращение военного конфликта в Европе.
- По словам Постпреда РФ при ОБСЕ, клубок проблем запутывался десятилетиями из-за невыполненных гарантий после завершения холодной войны, расширения НАТО на восток и других факторов.
ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. ОБСЕ игнорирует признаки надвигающегося конфликта в Европе, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"В своих выступлениях я прямо говорю: больше всего меня разочаровывает то, что наша Организация, которая была создана именно для обсуждения вопросов европейской безопасности, делает вид, что ничего страшного не происходит. Мы обсуждаем какие-то второстепенные вещи, но уходим от главной темы", - сказал Полянский.
Медведев предположил, сколько продлится конфликт России и Европы
30 апреля, 11:32
По его словам, на площадке ОБСЕ он заявил, что наши потомки не простят бездействия в этот опаснейший момент - не простят, если, конечно, выживут.
"После этого была очень тяжелая, почти зловещая тишина. Но я действительно считаю, что на нынешнем поколении дипломатов, политиков и военных лежит огромная ответственность. Если наши европейские коллеги не видят или не хотят видеть совершенно очевидных признаков того, что в Европе надвигается большой и разрушительный военный конфликт, то это уже просто преступно", - добавил дипломат.
Он подчеркнул, что предпринять действия необходимо. "Нравимся мы друг другу или нет - мы обязаны сосуществовать, обязаны сохранить мир и обязаны избежать прямого военного столкновения. Этот клубок нужно распутывать", - пояснил собеседник агентства.
Он пояснил, что "этот клубок" запутывался десятилетиями. "Еще с момента распада СССР, с тех невыполненных гарантий, которые нам давали после завершения холодной войны, с непрекращающегося расширения НАТО на восток, с разрушения принципа неделимости безопасности. Все это постепенно закручивалось. Потом западные страны шаг за шагом сворачивали механизмы контроля, меры доверия, инструменты безопасности. К настоящему моменту от них почти ничего не осталось", - отметил он.
Постпред добавил, что дальше было вмешательство во внутренние дела суверенных государств, продвижение националистической антироссийской повестки, госпереворот в Киеве - "и вот результат".
НАТО и ЕС превратили ОБСЕ в русофобский инструмент, заявил Полянский
12 февраля, 17:27