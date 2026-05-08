ОБСЕ игнорирует признаки грядущего конфликта в Европе, заявил Полянский

ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. ОБСЕ игнорирует признаки надвигающегося конфликта в Европе, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что предпринять действия необходимо. "Нравимся мы друг другу или нет - мы обязаны сосуществовать, обязаны сохранить мир и обязаны избежать прямого военного столкновения. Этот клубок нужно распутывать", - пояснил собеседник агентства.