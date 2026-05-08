15:52 08.05.2026 (обновлено: 16:21 08.05.2026)
В ЕК не упомянули роль СССР, говоря о победе над Гитлером

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией.
  • Кубилюс заявил о Дне Победы в Европе, не указав, какое государство обеспечило победу над гитлеровским режимом.
  • Вместо этого еврочиновник пожаловался на социалистический строй, установившийся в ряде европейских стран после завершения Второй мировой войны, и сказал, что их якобы «поработил» Иосиф Сталин.
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией.
"Сегодня восьмое мая. Это День Победы в Европе - день, когда Европа была освобождена от разгромленного гитлеровского режима", - заявил Кубилюс на мероприятии в Варшаве, не сказав, какое государство обеспечило эту победу.
Вместо этого еврочиновник пожаловался на социалистический строй, установившийся в ряде европейских стран после завершения Второй мировой войны, сказав, что их якобы "поработил" Иосиф Сталин.
В ряде западных стран победу над нацистской Германией во Второй мировой войне отмечают 8 мая как День Победы в Европе. В России и других странах СНГ День Победы в Великой Отечественной войне празднуют 9 мая из-за разницы во времени.
В миреЕвропаГерманияАндрюс КубилюсИосиф Сталин (Джугашвили)ВаршаваЕврокомиссияСНГВторая мировая война (1939-1945)
 
 
