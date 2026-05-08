16:39 08.05.2026 (обновлено: 17:58 08.05.2026)
Еврокомиссия предупредила о рисках дефицита авиатоплива

ЕК предупредила о рисках дефицита авиатоплива из-за конфликта на Ближнем Востоке

© AP Photo / Christophe Ena — Заправка самолета Airbus A350 авиационным топливом в аэропорту Руасси в Париже
Заправка самолета Airbus A350 авиационным топливом в аэропорту Руасси в Париже. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия предупредила о рисках дефицита авиатоплива в Евросоюзе из-за конфликта на Ближнем Востоке.
  • Авиаотрасль рассматривает возможность использования топлива марки Jet A вместо стандартной Jet A-1.
  • ЕК приняла временные рамки государственной поддержки для видов транспорта, пострадавших от высоких цен на дизельное топливо.
БРЮССЕЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Еврокомиссия предупредила о рисках дефицита авиатоплива в Евросоюзе из-за кризиса на Ближнем Востоке.
"Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, то это может привести к дефициту авиационного топлива, что, в свою очередь, может повлиять на авиаперевозки, в том числе стать причиной отмены рейсов", — говорится в документе с транспортными рекомендациями.

Отмечается, что сейчас представители авиаотрасли рассматривают возможность использовать топливо марки Jet A вместо привычного для Европы Jet A-1.
"Комиссия также приняла временные рамки государственной поддержки для других видов транспорта — автомобильного, железнодорожного, речного и морского, — которые особенно пострадали от высоких цен на дизельное топливо", — заявили в Еврокомиссии.

Согласно документу, это позволит странам Евросоюза оказывать финансовую поддержку отраслям транспортного сектора.
Кроме того, чтобы не закрывать некоторые маршруты, для европейских авиакомпаний могут ввести послабления: разрешат не следовать строго правилу по заправке 90% топлива в аэропортах ЕС.
