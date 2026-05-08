БРЮССЕЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Еврокомиссия предупредила о рисках дефицита авиатоплива в Евросоюзе из-за кризиса на Ближнем Востоке.
"Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, то это может привести к дефициту авиационного топлива, что, в свою очередь, может повлиять на авиаперевозки, в том числе стать причиной отмены рейсов", — говорится в документе с транспортными рекомендациями.
Отмечается, что сейчас представители авиаотрасли рассматривают возможность использовать топливо марки Jet A вместо привычного для Европы Jet A-1.
"Комиссия также приняла временные рамки государственной поддержки для других видов транспорта — автомобильного, железнодорожного, речного и морского, — которые особенно пострадали от высоких цен на дизельное топливо", — заявили в Еврокомиссии.
Согласно документу, это позволит странам Евросоюза оказывать финансовую поддержку отраслям транспортного сектора.
Кроме того, чтобы не закрывать некоторые маршруты, для европейских авиакомпаний могут ввести послабления: разрешат не следовать строго правилу по заправке 90% топлива в аэропортах ЕС.