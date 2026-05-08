Рейтинг@Mail.ru
Euroclear перевел Украине 6,6 миллиарда евро доходов от российских активов - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 08.05.2026
Euroclear перевел Украине 6,6 миллиарда евро доходов от российских активов

Euroclear с 2024 года перевел Киеву 6,6 миллиарда евро доходов от активов России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Euroclear с 2024 года направил Украине 6,6 миллиарда евро доходов от российских активов.
  • Следующий платеж объемом около 1,4 миллиарда евро должен пройти в июле 2026 года.
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Euroclear с 2024 года направил Украине уже 6,6 миллиарда евро доходов от российских активов, говорится в квартальном отчете депозитария.
"На сегодняшний день Euroclear выплатил около 6,6 миллиарда евро через механизм сверхдоходов в Европейский фонд для Украины", - указывается в документе.
Там отметили, что "следующий платеж объемом около 1,4 миллиарда евро должен пройти в июле 2026 года".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Кабмин Украины вдвое увеличил расходы на оборону
Вчера, 18:39
 
В миреУкраинаEuroclear
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала