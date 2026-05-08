БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Депозитарий Euroclear оценил объем замороженных российских активов по итогам 1 квартала 2026 года в 200 миллиардов евро, говорится в отчете организации.

"На конец марта 2026 года баланс Euroclear Bank составлял 237 миллиардов евро, из которых 200 миллиардов евро относятся к подпавшим под санкции российским активам", - говорится в документе.