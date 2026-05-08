МИД Эстонии заявил, что не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева
14:21 08.05.2026
МИД Эстонии заявил, что не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева

Цахкна: Эстония не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев — Государственный флаг Эстонии
08.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
  • МИД Эстонии заявил, что не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева.
  • Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна добавил, что посольство в Киеве продолжает работать.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Эстония не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.
"Наше посольство в Киеве продолжает работать согласно местным рекомендациям", - написал Цахкна в социальной сети X.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина 8-9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. В заявлении также говорится, что ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы.
После этого МИД России нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также своих граждан.
