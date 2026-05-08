Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета призвал ЕС сохранить отношения с США - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 08.05.2026
Глава Евросовета призвал ЕС сохранить отношения с США

Кошта призвал Евросоюз сохранить хорошие отношения с США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Антониу Кошта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Евросовета Антониу Кошта призвал европейских лидеров сохранить отношения с США, несмотря на критическую риторику со стороны Вашингтона.
  • Приоритет ЕС — стабилизировать торговлю, ситуацию в НАТО и удержать всех вовлеченными, добавил Кошта.
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Европейским лидерам следует постараться сохранить отношения с США, несмотря на порой критическую риторику со стороны Вашингтона, заявил, выступая во Флоренции, глава Евросовета Антониу Кошта.
"Нам следует постараться сохранить то, что у нас есть (в отношениях с США - ред.)… и мы очень стараемся сохранять спокойствие и продолжать действовать", - передает слова Кошты газета Financial Times.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
США назвали Европу инкубатором террористических угроз
Вчера, 02:13
Приоритет ЕС - "стабилизировать торговлю, стабилизировать ситуацию в НАТО и удержать всех вовлечёнными", добавил Кошта, резюмировав словами "таков наш подход".
Говоря о критических замечаниях президента США Дональда Трампа в адрес Евросоюза, Кошта иронично связал нежелание ЕС отвечать на них с возрастом объединения.
"Мы были созданы в 1950-х годах… Мы не очень хороши в социальных сетях. Мы предпочитаем не отвечать на каждый твит", - отметил политик.
Трамп 1 мая объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
В четверг американский лидер заявил, что провел разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и согласился дать ей время до 4 июля, чтобы Брюссель выполнил свою часть торговой сделки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Мало что останется": в Германии поразились внезапному удару от Трампа
Вчера, 04:29
 
В миреСШАВашингтон (штат)ФлоренцияАнтониу КоштаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвросоветНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала