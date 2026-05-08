Глава Евросовета призвал ЕС сохранить отношения с США

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Европейским лидерам следует постараться сохранить отношения с США, несмотря на порой критическую риторику со стороны Вашингтона, заявил, выступая во Флоренции, глава Евросовета Антониу Кошта.

"Нам следует постараться сохранить то, что у нас есть (в отношениях с США - ред.)… и мы очень стараемся сохранять спокойствие и продолжать действовать", - передает слова Кошты газета Financial Times

Приоритет ЕС - "стабилизировать торговлю, стабилизировать ситуацию в НАТО и удержать всех вовлечёнными", добавил Кошта, резюмировав словами "таков наш подход".

Говоря о критических замечаниях президента США Дональда Трампа в адрес Евросоюза, Кошта иронично связал нежелание ЕС отвечать на них с возрастом объединения.

"Мы были созданы в 1950-х годах… Мы не очень хороши в социальных сетях. Мы предпочитаем не отвечать на каждый твит", - отметил политик.