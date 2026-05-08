Глава Евросовета призвал ЕС сохранить отношения с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Евросовета Антониу Кошта призвал европейских лидеров сохранить отношения с США, несмотря на критическую риторику со стороны Вашингтона.
- Приоритет ЕС — стабилизировать торговлю, ситуацию в НАТО и удержать всех вовлеченными, добавил Кошта.
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Европейским лидерам следует постараться сохранить отношения с США, несмотря на порой критическую риторику со стороны Вашингтона, заявил, выступая во Флоренции, глава Евросовета Антониу Кошта.
"Нам следует постараться сохранить то, что у нас есть (в отношениях с США - ред.)… и мы очень стараемся сохранять спокойствие и продолжать действовать", - передает слова Кошты газета Financial Times.
Говоря о критических замечаниях президента США Дональда Трампа в адрес Евросоюза, Кошта иронично связал нежелание ЕС отвечать на них с возрастом объединения.
"Мы были созданы в 1950-х годах… Мы не очень хороши в социальных сетях. Мы предпочитаем не отвечать на каждый твит", - отметил политик.
Трамп 1 мая объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
В четверг американский лидер заявил, что провел разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и согласился дать ей время до 4 июля, чтобы Брюссель выполнил свою часть торговой сделки.