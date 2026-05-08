Обвиняемые по делу о гибели футболиста Арсения Ерошевича в суде. Архивное фото

Обвиняемые по делу о гибели футболиста Арсения Ерошевича в суде

Дело о драке, в которой погиб футболист Ерошевич, рассмотрят с присяжными

Краткий пересказ от РИА ИИ Уголовное дело о драке в Подмосковье, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, рассмотрят с присяжными.

Обвиняемыми по делу проходят четыре иностранца, они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве и побоях.

Пятый фигурант, который был одним из зачинщиков конфликта, скрылся и был объявлен в международный розыск.

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Уголовное дело о драке в Подмосковье, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, рассмотрят с присяжными, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Его рассмотрят с присяжными заседателями, до сих пор проходит их отбор", — сказал он.

Дело поступило в подмосковный суд в конце февраля. Обвиняемые — четыре иностранца, им вменяют статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Побои".

Инцидент в городе Щелково произошел 17 августа 2025 года. На парковке у бара двое обвиняемых спровоцировали конфликт с двумя молодыми людьми, одним из которых был Ерошевич. Затем к ним подошли еще трое мужчин и завязалась драка.

На записи с камер наблюдения видно, что от удара в челюсть Ерошевич упал на асфальт, ударился головой и потерял сознание. Нападавшие продолжили бить его, пока их не остановили очевидцы.