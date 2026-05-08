Рейтинг@Mail.ru
Дело о драке, в которой погиб футболист Ерошевич, рассмотрят с присяжными - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 08.05.2026 (обновлено: 11:02 08.05.2026)
Дело о драке, в которой погиб футболист Ерошевич, рассмотрят с присяжными

РИА Новости: дело о драке, в которой погиб Ерошевич, рассмотрят с присяжными

© Фото : Суды общей юрисдикции Московской области/TelegramОбвиняемые по делу о гибели футболиста Арсения Ерошевича в суде
Обвиняемые по делу о гибели футболиста Арсения Ерошевича в суде - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции Московской области/Telegram
Обвиняемые по делу о гибели футболиста Арсения Ерошевича в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уголовное дело о драке в Подмосковье, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, рассмотрят с присяжными.
  • Обвиняемыми по делу проходят четыре иностранца, они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве и побоях.
  • Пятый фигурант, который был одним из зачинщиков конфликта, скрылся и был объявлен в международный розыск.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Уголовное дело о драке в Подмосковье, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, рассмотрят с присяжными, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Его рассмотрят с присяжными заседателями, до сих пор проходит их отбор", — сказал он.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Имущество одного из фигурантов дела о драке в Щелково арестовали
16 декабря 2025, 03:02
Дело поступило в подмосковный суд в конце февраля. Обвиняемые — четыре иностранца, им вменяют статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Побои".
Инцидент в городе Щелково произошел 17 августа 2025 года. На парковке у бара двое обвиняемых спровоцировали конфликт с двумя молодыми людьми, одним из которых был Ерошевич. Затем к ним подошли еще трое мужчин и завязалась драка.
На записи с камер наблюдения видно, что от удара в челюсть Ерошевич упал на асфальт, ударился головой и потерял сознание. Нападавшие продолжили бить его, пока их не остановили очевидцы.
Спортсмен получил многочисленные травмы и через несколько дней умер в больнице. Четверых злоумышленников задержали, а пятый, который был одним из зачинщиков конфликта, скрылся. Его объявили в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски
17 октября 2025, 03:39
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Щелково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала