В Доме Москвы в Ереване состоялся концерт в преддверии Дня Победы

ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Праздничный концерт ко Дню Победы состоялся в Доме Москвы в Ереване, сообщает пресс-служба Дома Москвы.

"Известные и всеми любимые песни военных лет, написанные российскими и армянскими композиторами, прозвучали со сцены Дома Москвы в Ереване в ходе музыкально-поэтического вечера "Ваше благородие, госпожа Победа", приуроченного к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении

Мероприятие было организовано правительством Москвы , департаментом внешнеэкономических и международных связей города российской столицы, Московским Домом соотечественника и Домом Москвы в Ереване.

России в Отмечается, что торжественную атмосферу перед началом концерта создал духовой оркестр Пограничного управления ФСБ Армении , исполнивший строевые марши и мелодии военных лет. В ходе вечера выступили солисты Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна Артак Кулиджанян и Роман Хнкоян. Аккомпанировали им музыканты Вараздат Хачумян (скрипка), Арам Варданян (гитара), Меружан Еганян (аккордеон), Никогайос Варданян (контрабас), Давит Тадевосян (труба) и Мадат Аванесов (рояль). С поэтическими фрагментами из произведений на военную тему выступила актриса Ереванского государственного русского театра им. Станиславского, заслуженная артистка Армении Вероника Сароян.

Свой подарок к годовщине Победы подготовили и сотрудницы Дома Москвы в Ереване, исполнив известную песню "Нам нужна одна Победа" из кинофильма "Белорусский вокзал", отметили в пресс-службе.

На мероприятии присутствовали представители посольств России и Белоруссии Россотрудничества в Армении, 102-й военной базы, Российской авиабазы, Пограничного управления ФСБ РФ в РА, Объединения ветеранов Армении, общественные и политические деятели, представители российских организаций, деятели культуры.

"Сегодня я был приятно удивлен, услышав исполнения настоящих профессионалов. Не скрою, я получил колоссальное эстетическое удовольствие от игры музыкантов и исполнения певцов. Они были как бы единым организмом на сцене, творящим красоту и добро. Посему хочу выразить огромную благодарность организаторам вечера за приглашение", – поделился своими впечатлениями от концерта находящийся в Армении победитель четвертого сезона вокального проекта "Голос" иеромонах Фотий.