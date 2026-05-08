Рейтинг@Mail.ru
В Доме Москвы в Ереване состоялся концерт в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 08.05.2026
В Доме Москвы в Ереване состоялся концерт в преддверии Дня Победы

В Доме Москвы в Ереване состоялся концерт ко Дню Победы

© Фото : КСООРС Армении/TelegramПраздничный концерт ко Дню Победы в Доме Москвы в Ереване
Праздничный концерт ко Дню Победы в Доме Москвы в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : КСООРС Армении/Telegram
Праздничный концерт ко Дню Победы в Доме Москвы в Ереване
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Доме Москвы в Ереване состоялся праздничный концерт ко Дню Победы.
  • На концерте прозвучали известные песни военных лет, а также выступили солисты Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна и актриса Ереванского государственного русского театра им. Станиславского.
  • Концерт был организован правительством Москвы и другими организациями, на мероприятии присутствовали представители посольств, военных баз, общественных и политических деятелей.
ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Праздничный концерт ко Дню Победы состоялся в Доме Москвы в Ереване, сообщает пресс-служба Дома Москвы.
"Известные и всеми любимые песни военных лет, написанные российскими и армянскими композиторами, прозвучали со сцены Дома Москвы в Ереване в ходе музыкально-поэтического вечера "Ваше благородие, госпожа Победа", приуроченного к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Праздничный концерт в преддверии празднования Дня Победы в Русском доме в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В Русском доме в Копенгагене прошел концерт в преддверии Дня Победы
Вчера, 17:11
Мероприятие было организовано правительством Москвы, департаментом внешнеэкономических и международных связей города российской столицы, Московским Домом соотечественника и Домом Москвы в Ереване.
Отмечается, что торжественную атмосферу перед началом концерта создал духовой оркестр Пограничного управления ФСБ России в Армении, исполнивший строевые марши и мелодии военных лет. В ходе вечера выступили солисты Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна Артак Кулиджанян и Роман Хнкоян. Аккомпанировали им музыканты Вараздат Хачумян (скрипка), Арам Варданян (гитара), Меружан Еганян (аккордеон), Никогайос Варданян (контрабас), Давит Тадевосян (труба) и Мадат Аванесов (рояль). С поэтическими фрагментами из произведений на военную тему выступила актриса Ереванского государственного русского театра им. Станиславского, заслуженная артистка Армении Вероника Сароян.
Свой подарок к годовщине Победы подготовили и сотрудницы Дома Москвы в Ереване, исполнив известную песню "Нам нужна одна Победа" из кинофильма "Белорусский вокзал", отметили в пресс-службе.
На мероприятии присутствовали представители посольств России и Белоруссии , Россотрудничества в Армении, 102-й военной базы, Российской авиабазы, Пограничного управления ФСБ РФ в РА, Объединения ветеранов Армении, общественные и политические деятели, представители российских организаций, деятели культуры.
"Сегодня я был приятно удивлен, услышав исполнения настоящих профессионалов. Не скрою, я получил колоссальное эстетическое удовольствие от игры музыкантов и исполнения певцов. Они были как бы единым организмом на сцене, творящим красоту и добро. Посему хочу выразить огромную благодарность организаторам вечера за приглашение", – поделился своими впечатлениями от концерта находящийся в Армении победитель четвертого сезона вокального проекта "Голос" иеромонах Фотий.
"Мы с особым трепетом и вниманием относимся к нашим ветеранам – дорогим и желанным гостям всех наших мероприятий. Такие вечера очень важны для сохранения и передачи исторической памяти будущим поколениям. Лично для меня День Победы – один из главных праздников, поскольку из моих предков тоже участвовали в Великой Отечественной войне и вместе с другими ковали героическую Победу", – отметил директор Дома Москвы в Ереване Айк Меликян.
Фицо возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Премьер Словакии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Вчера, 19:10
 
ЕреванАрменияРоссияДень Победы — 2026Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала