Главный тренер "ПСЖ" не пришел на свой день рождения в кафе, пишут СМИ

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике позвал футболистов команды по случаю своего дня рождения в ресторан, но сам не пришел, сообщает Le Parisien.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5).
По информации газеты, Энрике забронировал стол на четверг в парижском ресторане Prunier, расположенном недалеко от Триумфальной арки, и позволил игрокам отпраздновать выход в финал Лиги чемпионов без своего участия. Испанскому специалисту 8 мая исполнилось 56 лет.
Энрике возглавляет "ПСЖ" с 2023 года и привел команду к двум победам в чемпионате и Кубке Франции, трижды выиграл с командой Суперкубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
