17:35 08.05.2026
В Екатеринбурге подростка арестовали за попытку диверсии

Суд в Екатеринбурге арестовал подростка за попытку поджога электростанции

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
  • Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 17-летнего подростка по делу о покушении на диверсию.
  • Подростка подозревают в попытке поджога трансформатора на электроподстанции.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 17-летнего подростка по делу о покушении на диверсию, его подозревают в попытке поджога трансформатора на электроподстанции, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Мера пресечения обвиняемому избрана в виде заключения под стражу на срок по 6 июля", – говорится в сообщении.
Как рассказали в инстанции, 17-летний подросток, по версии следствия, причастен к попытке поджога трансформатора на электрической подстанции в одном из районов Екатеринбурга в апреле этого года. Дело возбуждено по статье о покушении на диверсию.
Других подробностей по делу суд не приводит.
