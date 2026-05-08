В Екатеринбурге подростка арестовали за попытку диверсии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 17-летнего подростка по делу о покушении на диверсию, его подозревают в попытке поджога трансформатора на электроподстанции, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Мера пресечения обвиняемому избрана в виде заключения под стражу на срок по 6 июля", – говорится в сообщении.

Как рассказали в инстанции, 17-летний подросток, по версии следствия, причастен к попытке поджога трансформатора на электрической подстанции в одном из районов Екатеринбурга в апреле этого года. Дело возбуждено по статье о покушении на диверсию.