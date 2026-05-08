Джокович потерпел поражение в своем первом матче с марта

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович уступил хорвату Дино Призмичу во втором круге турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
Internazionali BNL d'Italia
08 мая 2026 • начало в 18:50
Завершен
Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:4 в пользу Призмича, который занимает 79-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Джокович является четвертой ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 2 часа 15 минут.
Джокович принял участие в матче впервые с марта. Ранее серб снялся с трех "Мастерсов" подряд из-за травмы правого плеча.
В следующем круге Призмич сыграет с победителем встречи между французом Уго Умбером (33) и чехом Витом Копршивой (55).