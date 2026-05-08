В Брянской области мирный житель пострадал при атаке дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области мирный житель пострадал при атаке FPV-дронов.
- ВСУ атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа.
- Пострадавшего доставили в больницу.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали FPV-дронами Стародубский муниципальный округ Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Уточняется, что мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, работают оперативные и экстренные службы.
