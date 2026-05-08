Бойцы ВС России поздравили жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" лично поздравили жительницу блокадного Ленинграда Лору Ганич с Днем Победы, рассказали журналистам в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" в преддверии 9 мая посетили на дому жительницу Донецка Лору Петровну Ганич, пережившую блокаду Ленинграда , чтобы лично поздравить ее с Днем Победы", - говорится в сообщении.

Бойцы вручили ветерану цветы и подарки от командования, а также поблагодарили за стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, добавили в ведомстве.

"В ходе теплой беседы Лора Петровна поделилась с гостями воспоминаниями о военном детстве. Она рассказала, что вера в людей и оптимизм помогают ей сохранять бодрость духа и в настоящее время", - отметили в МО.

Военнослужащие поделились, что для них важно лично сказать спасибо тем, кто пережил ужасы войны и восстановил страну после Победы, рассказали в ведомстве.

"Лора Петровна, в свою очередь, поблагодарила военнослужащих за внимание и пожелала им успехов в службе и скорейшего возвращения домой с Победой", - добавили в Минобороны.