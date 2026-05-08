Бойцы ВС России поздравили жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2026
05:20 08.05.2026
Бойцы ВС России поздравили жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы

Бойцы ВС России поздравили блокадницу Лору Ганич с Днем Победы

Украшение Донецка к майским праздникам. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Центр» лично поздравили жительницу блокадного Ленинграда Лору Ганич с Днем Победы.
  • Бойцы вручили ветерану цветы и подарки от командования, а также поблагодарили за стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
  • Лора Петровна Ганич, пережившая блокаду Ленинграда, в свою очередь, поблагодарила военнослужащих за внимание и пожелала им успехов в службе и скорейшего возвращения домой с Победой.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" лично поздравили жительницу блокадного Ленинграда Лору Ганич с Днем Победы, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" в преддверии 9 мая посетили на дому жительницу Донецка Лору Петровну Ганич, пережившую блокаду Ленинграда, чтобы лично поздравить ее с Днем Победы", - говорится в сообщении.
Бойцы вручили ветерану цветы и подарки от командования, а также поблагодарили за стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, добавили в ведомстве.
"В ходе теплой беседы Лора Петровна поделилась с гостями воспоминаниями о военном детстве. Она рассказала, что вера в людей и оптимизм помогают ей сохранять бодрость духа и в настоящее время", - отметили в МО.
Военнослужащие поделились, что для них важно лично сказать спасибо тем, кто пережил ужасы войны и восстановил страну после Победы, рассказали в ведомстве.
"Лора Петровна, в свою очередь, поблагодарила военнослужащих за внимание и пожелала им успехов в службе и скорейшего возвращения домой с Победой", - добавили в Минобороны.
Лора Петровна Ганич, 1936 года рождения, будучи еще ребенком пережила блокаду Ленинграда. Всю свою жизнь она посвятила медицине, работала лаборантом в поликлинике Донецка. Награждена знаком отличия "Жителю блокадного Ленинграда", а также юбилейными медалями "65 лет Победы", "75 лет Победы" и "80 лет Победы".
ЛенинградДонецкМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияОбщество
 
 
