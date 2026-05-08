Какой подвиг совершила литовская диверсантка

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В сегодняшней Литве, когда речь заходит о Второй мировой войне, чаще чтут память коллаборационистов, сотрудничавших с фашистскими оккупационными властями. Однако была и другая Литва — героев-антифашистов, не жалевших жизни в борьбе с оккупантами.

Среди них — Марите Мельникайте.

Советская власть дала возможность учиться

Марите родилась в 1923 году в городе Зарасае в религиозной католической семье. Уже в семь лет она пасла скот у богатых землевладельцев. "Ходить в школу не могла: родители жили очень бедно, не было у них на это средств", — вспоминала Мельникайте.

Когда Литва вошла в состав СССР, Марите была среди тех, кто с радостью встретил новую власть. Девушка получила возможность учиться и вступила в комсомол.

"Я очень обрадовалась, что смогу учиться, и поступила в вечернюю школу для взрослых — в четвертый класс", — говорила она.

С началом войны Марите эвакуировали вместе с другими комсомольцами и партийными активистами — в оккупации их всех ждала неминуемая гибель. В Тюмени, куда их перевезли, трудолюбивая литовка стала работать на двух заводах: на станкостроительном предприятии "Механик" она училась на токаря, а на кондитерской фабрике упаковывала шоколад и раскладывала его в пайки для летчиков.

Но девушка рвалась на фронт. Примером для нее стал подвиг Зои Космодемьянской, о котором узнала вся страна.

"Советская армия наступает!"

В июне 1942 года жители Тюмени проводили группу комсомольцев, в том числе Марите, на фронт. Девушку направили в партизанскую школу в городе Балахне для обучения разведывательно-диверсионной работе.

Марите вместе с группой из 36 литовских комсомольцев была заброшена в тыл к немцам, на родину в Литву. Отряд получил имя Кестутиса — князя, национального героя Литвы.

Партизаны взрывали железнодорожные пути, пуская под откос составы с боеприпасами и продовольствием для гитлеровцев, поджигали фермы и усадьбы, где располагались штабы фашистов, нападали на гарнизоны, охранявшие продовольственные склады. Марите также занималась агитацией среди жителей сел и хуторов.

"Немцы разбиты под Москвой!", "Советская армия наступает!" — с такими вестями она приходила к людям, раскрывая им истинное положение дел на фронте.

Достойное сопротивление

В июле 1943 года отряд Мельникайте в районе станции Дукштас пустил под откос эшелон с боеприпасами и воинскими частями, который двигался в сторону Ленинграда. Партизаны уже возвращались на базу, но наткнулись на отряд карателей. На помощь полицаям подтянулось подкрепление, и начался неравный бой. По зарослям, где засели партизаны, открыли огонь из бронемашины.

Вскоре почти все партизаны погибли. Марите отстреливалась в одиночестве. Когда патроны кончились, она бросила в наступающих врагов гранату. Второй хотела подорвать себя, но не вышло — один из карателей успел выхватить гранату у раненой девушки.

"Я верю, что мы победим"

Партизанку схватили и потащили в ближайший дом, где на глазах у местных крестьян ее зверски избили. Девушка молчала. Ее отправили в штаб гестапо, палачи жестоко пытали партизанку пять дней, но Марите не выдала своих товарищей.

Когда ее повели на казнь, Мельникайте заявила палачам: "Я умираю за свободную Советскую Литву, за наш народ, а вас, проклятые гады, ждет смерть! Я знаю и верю, что мы победим. Но вы, кровавые убийцы, за что боретесь?"