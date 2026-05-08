Какой подвиг совершила литовская диверсантка

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В сегодняшней Литве, когда речь заходит о Второй мировой войне, чаще чтут память коллаборационистов, сотрудничавших с фашистскими оккупационными властями. Однако была и другая Литва — героев-антифашистов, не жалевших жизни в борьбе с оккупантами.
Среди них — Марите Мельникайте.
Советская власть дала возможность учиться
Марите родилась в 1923 году в городе Зарасае в религиозной католической семье. Уже в семь лет она пасла скот у богатых землевладельцев. "Ходить в школу не могла: родители жили очень бедно, не было у них на это средств", — вспоминала Мельникайте.
Когда Литва вошла в состав СССР, Марите была среди тех, кто с радостью встретил новую власть. Девушка получила возможность учиться и вступила в комсомол.
"Я очень обрадовалась, что смогу учиться, и поступила в вечернюю школу для взрослых — в четвертый класс", — говорила она.
С началом войны Марите эвакуировали вместе с другими комсомольцами и партийными активистами — в оккупации их всех ждала неминуемая гибель. В Тюмени, куда их перевезли, трудолюбивая литовка стала работать на двух заводах: на станкостроительном предприятии "Механик" она училась на токаря, а на кондитерской фабрике упаковывала шоколад и раскладывала его в пайки для летчиков.
Но девушка рвалась на фронт. Примером для нее стал подвиг Зои Космодемьянской, о котором узнала вся страна.
Репродукция портрета партизанки Зои Космодемьянской
"Советская армия наступает!"
В июне 1942 года жители Тюмени проводили группу комсомольцев, в том числе Марите, на фронт. Девушку направили в партизанскую школу в городе Балахне для обучения разведывательно-диверсионной работе.
Марите вместе с группой из 36 литовских комсомольцев была заброшена в тыл к немцам, на родину в Литву. Отряд получил имя Кестутиса — князя, национального героя Литвы.
Партизаны взрывали железнодорожные пути, пуская под откос составы с боеприпасами и продовольствием для гитлеровцев, поджигали фермы и усадьбы, где располагались штабы фашистов, нападали на гарнизоны, охранявшие продовольственные склады. Марите также занималась агитацией среди жителей сел и хуторов.
"Немцы разбиты под Москвой!", "Советская армия наступает!" — с такими вестями она приходила к людям, раскрывая им истинное положение дел на фронте.
Достойное сопротивление
В июле 1943 года отряд Мельникайте в районе станции Дукштас пустил под откос эшелон с боеприпасами и воинскими частями, который двигался в сторону Ленинграда. Партизаны уже возвращались на базу, но наткнулись на отряд карателей. На помощь полицаям подтянулось подкрепление, и начался неравный бой. По зарослям, где засели партизаны, открыли огонь из бронемашины.
Вскоре почти все партизаны погибли. Марите отстреливалась в одиночестве. Когда патроны кончились, она бросила в наступающих врагов гранату. Второй хотела подорвать себя, но не вышло — один из карателей успел выхватить гранату у раненой девушки.
"Я верю, что мы победим"
Партизанку схватили и потащили в ближайший дом, где на глазах у местных крестьян ее зверски избили. Девушка молчала. Ее отправили в штаб гестапо, палачи жестоко пытали партизанку пять дней, но Марите не выдала своих товарищей.
Партизанское движение в Крыму во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Когда ее повели на казнь, Мельникайте заявила палачам: "Я умираю за свободную Советскую Литву, за наш народ, а вас, проклятые гады, ждет смерть! Я знаю и верю, что мы победим. Но вы, кровавые убийцы, за что боретесь?"
В воскресенье, 13 июля 1943 года, партизанку казнили. Марите была похоронена на берегу озера Зарасай вблизи родного города. Указом от 22 марта 1944 года Президиум Верховного Совета СССР удостоил Марите Мельникайте звания Героя Советского Союза.