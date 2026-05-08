Выпускникам региональной кадровой программы в Якутии вручили дипломы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Якутске в Доме правительства №1 состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам региональной кадровой программы "Якутия – Земля героев", сообщает пресс-служба правительства республики.

В мероприятии приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, участники специальной военной операции, представители органов государственной власти, общественных организаций, наставники и эксперты образовательной программы.

Обращаясь к выпускникам, Николаев подчеркнул, что республика высоко ценит стремление участников программы продолжать служение обществу уже в мирной жизни и применять опыт, дисциплину и ответственность на благо Якутии. Создание программы стало частью масштабной государственной задачи по формированию новой управленческой элиты страны из числа защитников Отечества. "Якутия — Земля героев" стала первой региональной программой по аналогии с "Временем героев".

"Я хотел бы поздравить наших выпускников с успешным окончанием учебы, с успешной защитой дипломных проектов. Мы высоко ценим ваше стремление приносить пользу нашему обществу, дальше служить во благо людей. Когда принималось решение о запуске программы, мы ставили перед собой абсолютно понятную и ясную цель — дать самые лучшие возможности защитникам Родины для вовлечения их в управление родной республикой", — приводит пресс-служба слова Николаева.

Глава Якутии указал, что за время обучения участники программы прошли сложный и насыщенный путь, а к образовательному процессу были привлечены ведущие эксперты и использовались современные форматы подготовки. Полученные знания и опыт станут фундаментом для дальнейшей профессиональной деятельности выпускников.

"Ваши дипломы, которые вы сейчас получите, — это мандат доверия, опора для вхождения в большую команду управления Якутией. Уже сейчас ряд из вас назначены заместителями министров, заместителями руководителей институтов развития республики. Многие уже являются руководителями муниципального уровня, учреждений республиканского значения. Уверен, что вы все успешно будете и дальше трудиться и проявлять свои лучшие качества в разных отраслях", — уточнил Николаев.

Отдельные слова благодарности глава республики адресовал общественному совету программы, наставникам, организаторам и коллективу Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия), отметив их вклад в реализацию проекта и поддержку участников на всех этапах обучения.

В рамках первого потока программы "Якутия – Земля героев" обучение прошли 24 курсанта. За это время участники освоили образовательный курс, включающий лекции, практические занятия, стажировки и работу с наставниками. Итогом обучения стала защита дипломных проектов, посвященных вопросам развития республики и совершенствования системы управления.