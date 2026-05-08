Рейтинг@Mail.ru
Выпускникам региональной кадровой программы в Якутии вручили дипломы - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
12:52 08.05.2026
Выпускникам региональной кадровой программы в Якутии вручили дипломы

Выпускникам кадровой программы "Якутия – Земля героев" вручили дипломы

© iStock.com / YurolaitsAlbertРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© iStock.com / YurolaitsAlbert
Рукопожатие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Якутске в Доме правительства №1 состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам региональной кадровой программы "Якутия – Земля героев", сообщает пресс-служба правительства республики.
В мероприятии приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, участники специальной военной операции, представители органов государственной власти, общественных организаций, наставники и эксперты образовательной программы.
Обращаясь к выпускникам, Николаев подчеркнул, что республика высоко ценит стремление участников программы продолжать служение обществу уже в мирной жизни и применять опыт, дисциплину и ответственность на благо Якутии. Создание программы стало частью масштабной государственной задачи по формированию новой управленческой элиты страны из числа защитников Отечества. "Якутия — Земля героев" стала первой региональной программой по аналогии с "Временем героев".
"Я хотел бы поздравить наших выпускников с успешным окончанием учебы, с успешной защитой дипломных проектов. Мы высоко ценим ваше стремление приносить пользу нашему обществу, дальше служить во благо людей. Когда принималось решение о запуске программы, мы ставили перед собой абсолютно понятную и ясную цель — дать самые лучшие возможности защитникам Родины для вовлечения их в управление родной республикой", — приводит пресс-служба слова Николаева.
Глава Якутии указал, что за время обучения участники программы прошли сложный и насыщенный путь, а к образовательному процессу были привлечены ведущие эксперты и использовались современные форматы подготовки. Полученные знания и опыт станут фундаментом для дальнейшей профессиональной деятельности выпускников.
"Ваши дипломы, которые вы сейчас получите, — это мандат доверия, опора для вхождения в большую команду управления Якутией. Уже сейчас ряд из вас назначены заместителями министров, заместителями руководителей институтов развития республики. Многие уже являются руководителями муниципального уровня, учреждений республиканского значения. Уверен, что вы все успешно будете и дальше трудиться и проявлять свои лучшие качества в разных отраслях", — уточнил Николаев.
Отдельные слова благодарности глава республики адресовал общественному совету программы, наставникам, организаторам и коллективу Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия), отметив их вклад в реализацию проекта и поддержку участников на всех этапах обучения.
В рамках первого потока программы "Якутия – Земля героев" обучение прошли 24 курсанта. За это время участники освоили образовательный курс, включающий лекции, практические занятия, стажировки и работу с наставниками. Итогом обучения стала защита дипломных проектов, посвященных вопросам развития республики и совершенствования системы управления.
С начала 2026 года в Якутии работу получили 77 ветеранов спецоперации и 30 членов их семей. С 2023 года трудоустроены 319 участников специальной военной операции и 523 члена их семей. В рамках национального проекта "Кадры" действуют две меры господдержки работодателей, принимающих на работу ветеранов СВО: компенсация затрат на выплату заработной платы ветеранам боевых действий и поддержка создания рабочих мест для инвалидов.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскАйсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала