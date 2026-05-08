Российские дипломаты в Грузии поздравили ветеранов с Днем Победы

ТБИЛИСИ, 8 мая — РИА Новости. Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне провела ряд памятных и праздничных мероприятий, включая поздравления ветеранов, благоустройство мемориала и открытие тематической выставки, заявил РИА Новости глава Секции интересов России при посольстве Швейцарии Дмитрий Олисов.
"Секция интересов России при Посольстве Швейцарии ежегодно поздравляет проживающих в Грузии ветеранов с приближающимся Днем Победы. В прошлом году мы вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", в этом году в апреле-мае – поздравили наших дорогих ветеранов с 81-й годовщиной Великой Победы. Сотрудники Секции интересов России посетили каждого участника Великой Отечественной войны, передали им материальную помощь, преподнесли подарки", - заявил глава Секции.
В преддверии памятной даты при участии соотечественников была приведена в порядок территория воинского мемориала на Кукийском кладбище в Тбилиси — одном из крупнейших мемориальных комплексов Великой Отечественной войны в Грузии. Территорию очистили от мусора и вывезли скошенную траву. На 9 мая запланирована церемония возложения венков.
По словам Олисова, 6 мая в Центре русского языка и культуры "Азбука" открылась выставка советских плакатов "Мир – воля народов! Союзники в Великой Отечественной войне", организованная при участии Секции интересов России в Грузии.
"Роль плаката в мобилизации многонационального советского народа и укреплении его духа и веры в общую победу была необычайно высокой. Данный вид искусства и сегодня может и должен доносить до молодого поколения историческую правду, бороться с ее намеренными искажениями", - добавил он.