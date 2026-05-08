Российские дипломаты в Грузии поздравили ветеранов с Днем Победы

ТБИЛИСИ, 8 мая — РИА Новости. Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне провела ряд памятных и праздничных мероприятий, включая поздравления ветеранов, благоустройство мемориала и открытие тематической выставки, заявил РИА Новости глава Секции интересов России при посольстве Швейцарии Дмитрий Олисов.

По словам Олисова, 6 мая в Центре русского языка и культуры "Азбука" открылась выставка советских плакатов "Мир – воля народов! Союзники в Великой Отечественной войне", организованная при участии Секции интересов России в Грузии.

"Роль плаката в мобилизации многонационального советского народа и укреплении его духа и веры в общую победу была необычайно высокой. Данный вид искусства и сегодня может и должен доносить до молодого поколения историческую правду, бороться с ее намеренными искажениями", - добавил он.