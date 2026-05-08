День Победы способствует нормализации отношений России и США, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что День Победы способствует нормализации отношений России и США.
- По его мнению, День Победы поможет выйти на «правильную траекторию» в двусторонних отношениях.
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. День Победы способствует восстановлению нормальности в отношениях России и США, заявил в ответ на вопрос РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Я думаю, что в конце концов мы выйдем на какую-то правильную траекторию. Для этого надо восстановить нормальность в наших двусторонних отношениях, и День Победы как раз этому способствует", - заявил он на вопрос агентства в посольстве РФ.