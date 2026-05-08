Рейтинг@Mail.ru
Посол России в США рассказал о беседе Путина и Трампа о братстве по оружию - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 08.05.2026 (обновлено: 05:55 08.05.2026)
Посол России в США рассказал о беседе Путина и Трампа о братстве по оружию

Посол Дарчиев: Путин и Трамп обсудили укрепление отношений России и США

© Фото : МИД РоссииАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : МИД России
Александр Дарчиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора отметили значение российско-американского братства по оружию.
  • Посол России в США Александр Дарчиев считает это событие позитивным и способствующим укреплению отношений между двумя странами.
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора отметили значение российско-американского братства по оружию как позитивное событие, способствующее укреплению отношений двух стран, сообщил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.
"В телефонном разговоре президенты отметили значение российско-американского братства по оружию как позитивное событие, способствующее укреплению наших отношений", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости в посольстве РФ.
Глава российской дипмиссии отметил, что считает это очень важным.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Угроза превосходству". В США рассказали о страхе из-за России и Германии
Вчера, 07:50
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампАлександр Дарчиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала