Посол России в США рассказал о беседе Путина и Трампа о братстве по оружию

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора отметили значение российско-американского братства по оружию как позитивное событие, способствующее укреплению отношений двух стран, сообщил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.
"В телефонном разговоре президенты отметили значение российско-американского братства по оружию как позитивное событие, способствующее укреплению наших отношений", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости в посольстве РФ.
Глава российской дипмиссии отметил, что считает это очень важным.