Посол России в США рассказал о беседе Путина и Трампа о братстве по оружию

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора отметили значение российско-американского братства по оружию как позитивное событие, способствующее укреплению отношений двух стран, сообщил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.