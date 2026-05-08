Отношения России и США восстанавливаются, заявил посол - РИА Новости, 08.05.2026
05:17 08.05.2026
Отношения России и США восстанавливаются, заявил посол

Посол Дарчиев: отношения России и США восстанавливаются, но недостаточно быстро

Здание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Отношения РФ и США восстанавливаются, но недостаточно быстро, заявил в ответ на вопрос РИА Новости посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Связи восстанавливаются, пусть не так быстро, как хотелось бы, но понимание есть", - сказал Дарчиев журналистам.
Он подчеркнул, что для этого процесса важными остаются хорошие личные отношения лидеров.
"Процесс идет, процесс небыстрый", - подчеркнул посол.
Он отметил, что взаимодействие усложняют события в мире, имеющие трагическую проекцию.
Как заявил высокопоставленный дипломат, высшая точка в отношениях стран во время сотрудничества в борьбе с фашизмом служит примером для нынешнего времени.
