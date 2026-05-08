"Динамо" не может вылететь из Краснодара из-за коллапса в аэропортах юга

Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" остаются в Краснодаре после ответного матча финала пути РПЛ Кубка России против одноименной команды из-за закрытия аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".

"Динамо" 7 мая на выезде уступило "Краснодару" (0:0, 5:6 - по пенальти) и вылетело из розыгрыша Кубка России.

"Команда "Динамо" продолжает находиться в Краснодаре в связи с временным закрытием аэропортов юга России и ожидает официальных новостей", - заявили в пресс-службе.