"Динамо" не может вылететь из Краснодара из-за коллапса в аэропортах юга

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" остаются в Краснодаре после ответного матча финала пути РПЛ Кубка России против одноименной команды из-за закрытия аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
"Динамо" 7 мая на выезде уступило "Краснодару" (0:0, 5:6 - по пенальти) и вылетело из розыгрыша Кубка России.
"Команда "Динамо" продолжает находиться в Краснодаре в связи с временным закрытием аэропортов юга России и ожидает официальных новостей", - заявили в пресс-службе.
Как ранее сообщил Минтранс РФ, работа 13 аэропортов юга России была приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.