Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" не может вылететь из Краснодара из-за коллапса в аэропортах юга - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:57 08.05.2026 (обновлено: 11:58 08.05.2026)
"Динамо" не может вылететь из Краснодара из-за коллапса в аэропортах юга

Футболисты "Динамо" не могут вылететь из Краснодара из-за закрытия аэропорта

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. "Краснодар" (Краснодар) - "Динамо" (Москва)
Футбол. Кубок России. Краснодар (Краснодар) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты московского «Динамо» остаются в Краснодаре после ответного матча финала пути РПЛ Кубка России из-за закрытия аэропорта.
  • «Динамо» 7 мая на выезде уступило «Краснодару» и вылетело из розыгрыша Кубка России.
  • Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" остаются в Краснодаре после ответного матча финала пути РПЛ Кубка России против одноименной команды из-за закрытия аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
"Динамо" 7 мая на выезде уступило "Краснодару" (0:0, 5:6 - по пенальти) и вылетело из розыгрыша Кубка России.
"Команда "Динамо" продолжает находиться в Краснодаре в связи с временным закрытием аэропортов юга России и ожидает официальных новостей", - заявили в пресс-службе.
Как ранее сообщил Минтранс РФ, работа 13 аэропортов юга России была приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.
Футбол. Кубок России. Краснодар (Краснодар) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Золотой дубль близко! "Быки" убрали "Динамо" и лишат "Спартак" Кубка России
Вчера, 23:00
 
ФутболДинамо МоскваКраснодарСпортВокруг спортаКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    08.05 12:10
    К. Хачанов
    А. Шевченко
  • Теннис
    1-й сет
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    0
    0
  • Теннис
    1-й сет
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    0
    0
  • Теннис
    08.05 15:00
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
  • Футбол
    08.05 20:30
    Родина
    ФK Челябинск
  • Футбол
    08.05 21:30
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
  • Футбол
    08.05 21:45
    Ланс
    Нант
  • Футбол
    08.05 21:45
    Торино
    Сассуоло
  • Футбол
    08.05 22:00
    Леванте
    Осасуна
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала