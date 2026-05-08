Диетолог рассказала, как бороться с дефицитом витамина D
18:00 08.05.2026

Диетолог рассказала, как бороться с дефицитом витамина D

© Depositphotos.com / belchonock — Врач-нутрициолог во время работы
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Виктория Бобылева. Витамин D — не просто витамин, а гормон, регулирующий более 200 генов. Когда его уровень падает, организм подает тихие сигналы, которые часто списывают на стресс или возраст.
Как предотвратить угрозу для организма и вовремя распознать дефицит?

Главные симптомы дефицита

"Витамин D ведет себя как гормон. Когда его уровень низок, тело чувствует это тихо, прежде чем заявить об этом громко", — подчеркивает индийский диетолог Мугдха Прадхан.
Главный признак дефицита — хроническая усталость, которая не проходит даже после длительного сна. Причина в том, что витамин D напрямую влияет на митохондрии — энергетические станции клеток. При его нехватке организм не может генерировать достаточно энергии.
Витамин D регулирует и иммунные реакции. При дефиците человек часто болеет, а простуда длится дольше обычного. Иммунная система теряет способность эффективно защищаться от патогенов.
К тому же дефицит витамина D приводит к "туману в голове", трудностям с концентрацией и забывчивости. Эмоциональные колебания — раздражительность и тревожность — тоже частые спутники. В тяжелых случаях развиваются признаки депрессии.
Также витамин D необходим для усвоения кальция. Его дефицит приводит к ломоте в спине, суставах и мышечной слабости. На поздних стадиях возможны остеомаляция и остеопороз.

Как восполнить дефицит

Одни из самых простых рекомендаций диетолога: проводить на солнце 15-30 минут три-четыре раза в неделю и включать в рацион жирную рыбу, яичные желтки и грибы.
CC BY 2.0 / slgckgc / Vitamin D Pills — Витамин D в капсулах
Однако если диета не восполняет недостаток, а симптомы никуда не уходят, то не стоит сразу прибегать к добавкам. Специалисты настаивают: витамины следует принимать только под медицинским наблюдением и после лабораторного подтверждения диагноза. Сначала сдайте анализ на уровень 25-гидроксивитамина D.
Нормальный уровень — 30-100 нг/мл. Ниже 20 нг/мл — дефицит. Врач подберет оптимальную дозу, чтобы избежать передозировки и гиперкальциемии.
 
 
 
