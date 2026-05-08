Истории звезд, выросших в детском доме

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Виктория Бобылева. Их истории не про удачу и красные дорожки. Эти звезды выросли в интернатах, где вместо поддержки — строгий режим, где учат выживать, а не мечтать.

Кто покорил олимп популярности, не имея семьи за спиной?

Юрий Шатунов

Родившийся в 1973 году в селе Пятки Юрий остался сиротой в 11 лет после болезни и смерти матери. Отец не помогал — его заменила директор детского дома Валентина Тазекенова, которая увидела в мальчике нечто особенное.

В интернате Шатунов попал в кружок пения к Сергею Кузнецову. Педагог разглядел талант и помог ему организовать группу "Ласковый май" в 1986-м. "Седая ночь", "Белые розы", "Ну что же ты" — эти песни стали легендой советской музыки. Шатунов умер в 2022 году, оставив неизгладимый след в российской поп-музыке.

Ани Лорак

Каролина Куек родилась в нищете на Украине. Четверо детей, отсутствующий отец, пустой холодильник. Матери не оставалось выбора — в 1985 году она отдала детей в интернат.

Музыка спасла Каролину. В 15 лет она выиграла конкурс "Веселад", а в 1995-м прославилась под псевдонимом Ани Лорак. Сотрудничество с Игорем Крутым и песня "Зеркала" открыли ей российский рынок. На "Евровидении-2008" она заняла второе место с песней "Shady Lady". За карьеру записала более 200 песен, выпустила десять альбомов и получила шесть "Золотых граммофонов".

Станислав Садальский

Родился в 1951 году в татарском селе. Отец был тираном: избивал детей и мать, которая умерла от травм. Станиславу было 12 лет, когда отец отправил сыновей в воронежский интернат.

В интернате мальчик мечтал о театре: поступление в творческий институт не сложилось из-за дефекта речи. Садальский устроился токарем, но не сдался. В 1969-м поступил в ГИТИС. Фильм "Место встречи изменить нельзя" стал его прорывом. За карьеру он сыграл более чем в 100 проектах и получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Алексей Макаров

Родился в 1972 году в Омске, сын актеров Валерия Макарова и народной артистки России Любови Полищук. Родители развелись, отец спился. Полищук, завоевавшая популярность, отправила сына в интернат с первого по шестой класс.

Макаров вспоминал интернат как "ужасное учреждение", где применяли физическое насилие. Позже он признавал: это был "казенный дом на казенных харчах" для несчастных детей.