Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 42 человек

- В результате атаки БПЛА в Чебоксарах повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детсадов и колледж.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 42, из них 10 остаются в больницах региона, еще один переведен на лечение в Нижний Новгород, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
Ранее ведомство сообщало о 35 пострадавших.
"По оперативной информации, на этот час в результате атаки БПЛА, произошедшей 5 мая 2026 года в городе Чебоксары, пострадали 44 человека, 2 из них погибли. Следует отметить, что 7 жителей обратились в медицинские организации самостоятельно уже после происшествия - все они получают помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в медицинских организациях республики остаются 10 человек, двое из них - в тяжелом состоянии.
"Еще один пациент, нуждающийся в специализированной помощи, переведен в Ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде. Остальные пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях", - отмечается в сообщении.