Роспотребнадзор ведет мониторинг на фоне пожаров в районе ЧАЭС

15:36 08.05.2026 (обновлено: 15:44 08.05.2026)
Роспотребнадзор ведет радиационный мониторинг на фоне пожаров в районе ЧАЭС

© Фото : ГСЧС УкраиныЛесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет усиленный мониторинг радиационной обстановки в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях на фоне пожаров в районе Чернобыльской АЭС, сообщило ведомство на платформе "Макс".
"В связи с лесным пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором осуществляется усиленный мониторинг радиационной обстановки в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, включающий измерения мощности дозы гамма-излучения", - говорится в сообщении.
В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине горят более 1,1 тысячи гектаров леса, сообщила ранее государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация усложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, из-за чего сильно ограничена возможность проведения работ по ликвидации возгораний.
