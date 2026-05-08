Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Курска установят памятник Леониду Брежневу.
- Почетный гражданин Геннадий Дюмин выступил с инициативой установки памятника и взял на себя все расходы.
- На следующей неделе Российская академия художеств объявит открытый конкурс на лучший проект.
КУРСК, 8 мая - РИА Новости. Памятник бывшему генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу установят в центре Курска, конкурс на лучший проект монумента объявят на следующей неделе, сообщили РИА Новости в правительстве Курской области.
«
"В центре Курска установят памятник Брежневу: с такой инициативой выступил почетный гражданин нашей области Геннадий Васильевич Дюмин, который полностью взял на себя все расходы", - сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.
Уточняется, что на следующей неделе Российская академия художеств объявит открытый конкурс на лучший проект памятника.
Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщал о проведении заседания регионального оргкомитета по празднованию 120-летия уроженца курской земли Леонида Брежнева.
В Москве появится памятник Станиславу Говорухину
24 марта, 05:26