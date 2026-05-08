14:56 08.05.2026 (обновлено: 15:00 08.05.2026)
В центре Курска установят памятник Брежневу

© РИА Новости / Иван Денисенко | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Курска установят памятник Леониду Брежневу.
  • Почетный гражданин Геннадий Дюмин выступил с инициативой установки памятника и взял на себя все расходы.
  • На следующей неделе Российская академия художеств объявит открытый конкурс на лучший проект.
КУРСК, 8 мая - РИА Новости. Памятник бывшему генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу установят в центре Курска, конкурс на лучший проект монумента объявят на следующей неделе, сообщили РИА Новости в правительстве Курской области.

"В центре Курска установят памятник Брежневу: с такой инициативой выступил почетный гражданин нашей области Геннадий Васильевич Дюмин, который полностью взял на себя все расходы", - сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.
Уточняется, что на следующей неделе Российская академия художеств объявит открытый конкурс на лучший проект памятника.
Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщал о проведении заседания регионального оргкомитета по празднованию 120-летия уроженца курской земли Леонида Брежнева.
КурскКурская областьЛеонид БрежневРоссийская академия художествРоссия
 
 
