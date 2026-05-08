В Норвегии оценили шансы Большунова на медали Олимпиады-2030 - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
15:52 08.05.2026 (обновлено: 16:26 08.05.2026)
В Норвегии оценили шансы Большунова на медали Олимпиады-2030

Сальтведт: согласен с Вяльбе, у Большунова есть шансы на медали в 2030 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что согласен с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе относительно шансов Александра Большунова на медали Олимпийских игр 2030 года.
  • Сальтведт считает, что у Большунова есть все возможности для возвращения и завоевания медалей в 2030 году, если у него хватит силы воли
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что впервые согласен с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, которая уверена в способности Александра Большунова вернуться на международную арену и завоевать медали на Олимпийских играх 2030 года.
Ранее Вяльбе в интервью РИА Новости выразила убеждение, что трехкратный олимпийский чемпион Большунов, которому сейчас 29 лет, не завершит карьеру в ближайшие четыре года и способен выиграть награды в 2030 году, несмотря на отстранение от международных стартов.
"Впервые я согласен с Вяльбе. У Большунова есть все возможности, чтобы вернуться и выиграть медали в 2030 году. Если у него, конечно, хватит на это силы воли. Физически у него не должно быть ограничений, включая меньшую нагрузку из-за того, что последние четыре года он выступал только на внутренних соревнованиях. Попытка снова выйти на тот же уровень, что и Клебо, будет борьбой с горой, которой не позавидовал бы даже Сизиф", - сказал Сальтведт.
"То, что мы видели от Большунова прошлой зимой, отнюдь не плохо, просто это уже не выдающийся уровень, каким он был раньше. Итак, Большунов может - и я почти уверен, что у него будет возможность", - отметил Сальтведт.
Большунов выиграл три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также российский лыжник завоевал на Играх четыре серебряные и две бронзовые награды. Кроме того, Большунов является чемпионом мира 2021 года.
СпортРоссияПекинАлександр БольшуновЕлена Вяльбе
 
