Глава ЛНР рассказал об атаке украинских дронов

"Под огнем противника оказались Троицкий, Меловской муниципальные округа и города Ровеньки, Луганск, Рубежное. Всего ВСУ направили на республику 103 БПЛА. Большинство воздушных целей уничтожено нашими бойцами", - написал Пасечник.

Он уточнил, что некоторые БПЛА противника все-таки смогли нанести удар по промышленной зоне в Ровеньках, пострадали прилегающие жилые дома. На месте работают оперативные службы.