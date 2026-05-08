Глава ЛНР рассказал об атаке украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 100 украинских БПЛА атаковали ЛНР за сутки, большинство из них были сбиты силами ПВО и мобильными огневыми группами.
- В Ровеньках БПЛА нанесли удар по промышленной зоне, пострадали прилегающие жилые дома.
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Более 100 украинских БПЛА атаковали ЛНР за сутки, большинство целей были сбиты силами ПВО и мобильными огневыми группами, никто не пострадал, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в "Макс".
«
"Под огнем противника оказались Троицкий, Меловской муниципальные округа и города Ровеньки, Луганск, Рубежное. Всего ВСУ направили на республику 103 БПЛА. Большинство воздушных целей уничтожено нашими бойцами", - написал Пасечник.
Он уточнил, что некоторые БПЛА противника все-таки смогли нанести удар по промышленной зоне в Ровеньках, пострадали прилегающие жилые дома. На месте работают оперативные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18