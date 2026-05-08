В Белоруссии призвали международные федерации спорта отменить ограничения

МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Международные спортивные федерации должны вслед за решением МОК об отмене ограничений в отношении белорусских спортсменов принять аналогичные решения для полного допуска атлетов из Белоруссии с флагом и гимном на все мировые турниры, заявила генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Ксения Санкович.

Как отметила Санкович, ограничения в отношении белорусов запустило решение МОК от 28 февраля 2022 года, и его отмена должна положить этой ситуации конец. "Планы дальнейших действий будем разрабатывать в зависимости от действий международных федераций. Логично предположить, что те организации, которые оперативно отреагировали на прошлогоднее решение МОК по допуску наших юниоров, в этот раз будут действовать так же быстро", - сказала генсек НОК. Однако она призвала учитывать, что "каждая федерация - это отдельная структура со своими нюансами".