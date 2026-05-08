В Белоруссии призвали международные федерации спорта отменить ограничения

МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Международные спортивные федерации должны вслед за решением МОК об отмене ограничений в отношении белорусских спортсменов принять аналогичные решения для полного допуска атлетов из Белоруссии с флагом и гимном на все мировые турниры, заявила генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Ксения Санкович.
"Благодарим президента МОК Кирсти Ковентри и всю ее команду за усилия по возвращению мирового спорта к базовым принципам нейтральности. Мы четко и последовательно отстаивали свою позицию, и в МОК нас услышали, наши промежуточные цели были достигнуты", - приводит ее слова агентство Белта. Санкович подчеркнула, что "это решение подарило надежду, что уже в ближайшее время все наладится". "Но пока мы в начале пути, предстоит большая работа", - сказала она.
Генеральный секретарь НОК пояснила, что заявление МОК еще не означает полный допуск белорусов с флагом и гимном на все мировые турниры. "Теперь нужно, чтобы международные федерации по видам спорта приняли это решение своими органами, но это займет время. Наши национальные федерации должны активно включаться в работу, и НОК будет максимально содействовать, чтобы белорусские представители могли выезжать на площадки для переговоров", - объяснила она.
Как отметила Санкович, ограничения в отношении белорусов запустило решение МОК от 28 февраля 2022 года, и его отмена должна положить этой ситуации конец. "Планы дальнейших действий будем разрабатывать в зависимости от действий международных федераций. Логично предположить, что те организации, которые оперативно отреагировали на прошлогоднее решение МОК по допуску наших юниоров, в этот раз будут действовать так же быстро", - сказала генсек НОК. Однако она призвала учитывать, что "каждая федерация - это отдельная структура со своими нюансами".
Исполнительный совет МОК в четверг отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий. Ограничения в отношении белорусских спортсменов действовали с 28 февраля 2022 года. С 28 марта 2023 года спортсмены с белорусским паспортом участвовали в турнирах в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.
