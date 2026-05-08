В Госдуме призвали включить все российские банки в "белые списки" Минцифры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что все российские банки должны быть включены в "белые списки" Минцифры.
- В "белый список" Минцифры на данный момент входят пять банков: ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, МТС-Банк и Газпромбанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все российские банки должны быть включены в "белые списки" Минцифры, так как должны быть равные условия конкуренции, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«
"Я считаю, что все банки надо включать. Должны быть равные условия конкуренции. Это в том числе и вопрос с равными условиями конкуренции, чтобы не было у кого-то эксклюзивных возможностей в этих непростых условиях", - сказал он.
Также Аксаков добавил, что с данным предложением он обращался в Минцифры, к председателю правительства Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. При этом депутат добавил, что в Банке России поддерживают этот подход.
«
"Те, кто обслуживает банки, не включенные в эти списки, оказываются в невыгодных условиях по сравнению с теми, кто находится в банках, включенных в эти списки. Это несправедливо по отношению к гражданам", - подытожил Аксаков.
На данный момент в "белый список" Минцифры входят пять банков — ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, МТС-Банк и Газпромбанк.